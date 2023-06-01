مدينة بيت لحم الفلسطينية تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني‎‎

وفي "شارع الجبل" في مدينة بيت لحم، اكتست العديد من المباني والمحال التجارية بالصور والأعلام الأردنية، كما عُلقت أحبال الزينة، وتجمع العشرات وسط دبكات شعبية، وأجواء من الفرحة والسرور، وتوزيع الحلوى.