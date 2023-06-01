مدينة بيت لحم الفلسطينية تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني
احتفل أهالي مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، اليوم الخميس، بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وأفاد مراسل إرم نيوز في فلسطين بأن عدة مناطق من المدينة تزينت اليوم بالأعلام الأردنية وزينة الأعراس، وصورالأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، والعبارات المهنئة بالزفاف.
وفي "شارع الجبل" في مدينة بيت لحم، اكتست العديد من المباني والمحال التجارية بالصور والأعلام الأردنية، كما عُلقت أحبال الزينة، وتجمع العشرات وسط دبكات شعبية، وأجواء من الفرحة والسرور، وتوزيع الحلوى.
وكانت مراسم الزفاف الملكي للعروسين ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين قد حظيت باهتمام كبير في الإعلام الفلسطيني.
وتمت مراسم عقد القران في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، بحضور نحو 150 شخصية من العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من زعماء الدول.