غضب في إيطاليا بعد مقتل دُبَّة بالرصاص

أثار قتل دُبَّة بالرصاص بالقرب من متنزه وطني وسط إيطاليا، وترك صغيريها بذلك وحدهما، إدانات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الحيوان، وسياسيين في البلاد.

وقال متنزه أبروتسو ولاتسيو وموليزي الوطني على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن "الدُبة قُتلت، في وقت متأخر من أمس الخميس، على مشارف بلدة سان بينيديتو دي مارسي"، ونشر أيضًا صورة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الشرطة حددت هوية مُطلق النار المشتبه به، ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار على الدُبَّة، لكن القانون في إيطاليا يمنع صيد الدببة.

وبحسب مقطع فيديو رصدت الدُبة في بلدة مجاورة قبل بضعة أيام مع صغيريها، وكانت تُعرف باسم "أمارينا"، ومعناه (الكرز الأسود)، نسبة إلى الفاكهة التي كانت تأكلها.