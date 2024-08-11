قضت محكمة في أستراليا، بالسجن لمدة 10 سنوات و5 أشهر، على خبير تماسيح بريطاني يُدعى آدم بريتون؛ لإدانته بتهمة الاعتداء الجنسي وتعذيب وقتل عشرات الكلاب.

واعترف بريتون، البالغ من العمر 53 عامًا، أمام المحكمة، بتورطه في 56 تهمة تتعلق بتصوير نفسه، وهو يعتدي جنسيا، ويعذب ويقتل عشرات الكلاب، بحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

وقالت المحكمة إن بريتون صور نفسه في الفترة من شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2020 إلى شهر نيسان/أبريل لعام 2022، وهو يعذب 42 كلبًا.

وأشارت إلى أن المتهم قام بمشاركة مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت تحت أسماء مستعارة، مبينة أنه كان يقدم بقايا لحوم الكلاب بعد قتلها إلى التماسيح.

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واستخدم بريتون منصات عبر الإنترنت للحصول على كلاب تخلى عنها أصحابها، وكان يقوم بوضعها في حاوية شحن يطلق عليها غرفة التعذيب، وفقًا لما ذكرت تقارير صحفية.

ووصف رئيس المحكمة، مايكل غرانت، تصرفات بريتون بأنها "غريبة"، وأنها "بشعة"، قائلا إنه قتل ما لا يقل عن 39 كلبا عمدا.

وألقت السلطات القبض على بريتون بعد أن قام بتحميل مقطع فيديو على الإنترنت، وهو يعذب ما لا يقل عن 8 كلاب، إذ أبلغ أحد الأشخاص الشرطة بالحادثة.

وقال بريتون للمحكمة، إنه يعاني من اضطراب عقلي، يسبب له اهتمامات جنسية شديدة، وغير منطقية، مضيفًا: "كنت أعاني من اضطراب نادر، ومنعني الخجل والخوف من طلب المساعدة التي أحتاجها، وسوف أسعى للحصول على العلاج لذلك الاضطراب".