بعد غياب طويل.. بارون ترامب ينتقل للدراسة في واشنطن

انتقل بارون ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، مؤخرا إلى حرم جامعة نيويورك في واشنطن العاصمة، بعد غياب عن الظهور العلني دام عدة أشهر، وفق ما ذكر مصدر لمجلة People.

ويظل بارون، البالغ من العمر 19 عاما، قريبا من والديه خلال الأشهر المقبلة، بينما يتأقلم مع بيئة جامعية جديدة. وكان قد بدأ العام الجامعي الأول في حرم جامعة نيويورك في قرية غرينتش، متنقلًا من برج ترامب في مانهاتن، قبل أن ينتقل لاحقا إلى واشنطن.

وقالت المجلة إن الابن الأكبر "يدرس حاليا فصولا دراسية" في الحرم الجامعي بالعاصمة، القريب من البيت الأبيض، حيث يبلغ عدد الطلاب هناك حوالي 100 طالب فقط، مقارنة بنحو 29,060 طالبا في حرم نيويورك الرئيس.

ويتيح حرم واشنطن العاصمة للطلاب المشاركة في برامج تعليمية مرتبطة بالسياسة، والسياسات العامة، والأعمال، والصحافة، والقيادة.

وتبلغ تكلفة الفصل الدراسي للطلاب الجامعيين في الحرم حوالي 32,811 دولارا، بينما قد تصل تكاليف السكن إلى 9,513 دولارا إضافية. ولم يُكشف بعد مكان إقامة بارون في واشنطن أو ما إذا كان يخطط للعودة إلى نيويورك بعد انتهاء الفصل الدراسي الخريفي.

ورغم عدم توضيح سبب انتقاله، أشارت مصادر إلى أن ميلانيا ترامب تتابع ابنها عن كثب لضمان سلامته وحمايته من التنمر أو المضايقات، مؤكدة أنها تعرف دائما مكانه وأنشطته اليومية.

وأضافت المصادر أن بارون قضى الصيف في متابعة مصالحه المالية الخاصة، وقضاء وقت مع أفراد العائلة، مشيرة إلى أنه لا يركز حاليا على المواعدة، بل يركز على دراسته وعائلته ومشاريعه الخاصة.