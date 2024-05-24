نقابة الموسيقيين اللبنانيين: لا صحة لإلغاء حفل أصالة

أكد فريد بوسعيد، نقيب الموسيقيين اللبنانيين، أن أصالة نصري ستقيم حفلها في لبنان، في العاشر من أغسطس/آب القادم، ولا صحة للأنباء المتداولة حول إلغائه.

وقال بوسعيد في تصريح لجريدة "النهار" اللبنانية: "لا علاقة لنا بما يحدث بين أصالة ونضال الأحمدية من خلافات شخصية، والنقابة بعيدة تماماً عنها".

وأضاف بوسعيد: "في حال تقدّم منظم الحفل بالأوراق اللازمة لاستخراج التصاريح من الناحية القانونية والأمنية، وفي حال دفعه المستحقات المالية المتوجبة، سيقام الحفل في موعده بشكل طبيعي".

وكانت نضال الأحمدية، قد توعدت، عبر منشور على تطبيق إكس، المطربة السورية أصالة نصري، بتوقيفها لحظة وصولها إلى مطار بيروت؛ بتهمة الإساءة إلى الأمن العام اللبناني.

وتستند الأحمدية إلى القصة الشهيرة التي حصلت مع أصالة عام 2017، عندما تم توقيفها في لبنان بتهمة حيازة مواد مخدرة، لكن أصالة أنكرت معرفتها بالمضبوطات حينها، وقالت إن هناك من يحاول تلفيق التهمة لها.

وكتبت الأحمدية تفاصيل في منشورها، تؤكد المنحى الشخصي في الخلافات مع أصالة، فقالت: "كنت تناسيت وسامحت، لكن طالما تحقرونني بواسطتها، وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

وسبق أن تعرضت أصالة عام 2014 أيضاً، إلى التوقيف في مطار بيروت، وتم حجز جواز سفرها بدعوى وجود بلاغ بملاحقتها صادر عن الإنتربول. لكنهم أعادوا جواز السفر لها بعد أن تبين عدم صحة البلاغ.

وتسبّب منشور الأحمدية على منصة "إكس"، بجدل بين المتابعين، ورأى محبو أصالة، أن موقف نضال الأحمدية معروف، وربما يدفعها لفعل المستحيل بهدف الإساءة إلى أصالة.