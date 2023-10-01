تقرير: صناعة السفن في حالة حرب ضد الانبعاثات

قال تقرير الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، إن الجدل حول التأثير البيئي للرحلات البحرية والسياحة، في مدينة برشلونة الإسبانية على وجه التحديد، لا يزال مستمرًّا، بعد أيام قليلة من فرض الحكومة ضريبة جديدة على السفن الملوثة للبيئة، بحسب صحيفة "ABC" الإسبانية.

ولمواجهة هذه الضرائب، توجَّه أصحاب السفن السياحية في برشلونة للتعاون مع شركة "MSC"، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، صاحبة البصمة في مجال الرحلات البحرية مع World Europe، من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال "LNG"، الذي يقلل من الانبعاثات الضارة بنسبة كبيرة.