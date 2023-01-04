أرادت تقليد مغن شهير.. ففقدت بصرها للأبد

وجدت محكمة بولندية في العاصمة وارسو خبير تجميل مذنبًا يوم أمس الثلاثاء، لتسببه في عمى زبونة رسم لها وشمًا في عينيها عام 2017، مستخدمًا التقنية ذاتها التي تستخدم على الجلد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المحكمة أدانت خبير التجميل، الذي ادعى أنه محترف في تنفيذ هذا النوع من الوشوم الدقيقة، وأمرته بدفع تعويض بقيمة 36 ألف دولار.

وفي التحقيقات، تبين أن الفتاة وهي عارضة أزياء سابقة تدعى الكساندرا سادوكا، 25 عامًا، أرادت أن تصبغ المنطقة البيضاء المحيطة ببؤبؤ عينها باللون الأسود، محاكاة لمغني الراب البولندي "بوبك".

وخلال العملية، اخترق خبير التجميل بؤبؤ الكساندرا بإبرته عن طريق الخطأ، كما تبين أنه كان استخدَمَ حبرًا غير مخصص لمنطقة العيون.