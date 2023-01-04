أرادت تقليد مغن شهير.. ففقدت بصرها للأبد
وجدت محكمة بولندية في العاصمة وارسو خبير تجميل مذنبًا يوم أمس الثلاثاء، لتسببه في عمى زبونة رسم لها وشمًا في عينيها عام 2017، مستخدمًا التقنية ذاتها التي تستخدم على الجلد.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المحكمة أدانت خبير التجميل، الذي ادعى أنه محترف في تنفيذ هذا النوع من الوشوم الدقيقة، وأمرته بدفع تعويض بقيمة 36 ألف دولار.
وفي التحقيقات، تبين أن الفتاة وهي عارضة أزياء سابقة تدعى الكساندرا سادوكا، 25 عامًا، أرادت أن تصبغ المنطقة البيضاء المحيطة ببؤبؤ عينها باللون الأسود، محاكاة لمغني الراب البولندي "بوبك".
وخلال العملية، اخترق خبير التجميل بؤبؤ الكساندرا بإبرته عن طريق الخطأ، كما تبين أنه كان استخدَمَ حبرًا غير مخصص لمنطقة العيون.
ضرر غير قابل للإصلاح
وفور انتهاء عملية الوشم، بدأت الكساندرا تشعر بأوجاع لا تُحتمل بعينيها، إلا أن خبير التجميل أكد لها أن الأمر طبيعي، وما عليها سوى تناول بعض المسكنات.
لاحقًا، فقدت الكساندرا البصر في عينها اليمين تمامًا، فتوجهت للمستشفى على وجه السرعة، ليخبرها الأطباء أن الضرر"غير قابل للإصلاح"، وأن عملية الوشم التي أجرتها ستتسبب بفقدان البصر بعينها اليسرى أيضا.
وأظهرت التحقيقات، أن خبير التجميل ارتكب أخطاء جسيمة خلال إجراء عملية الوشم، ضمنها استخدام حبر مخصص لوشم الجلد، لا ينبغي أن يلامس العين.
وقال محامو الكساندرا لوسائل إعلام محلية إن هناك دليلًا واضحًا على أن خبير التجميل لم يكن يمتلك خبرة في تطبيق هذا الإجراء الدقيق، ورغم ذلك صمم على التنفيذ ما أدى إلى هذه المأساة.