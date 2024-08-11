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وفاة يمني وإصابة 7 بسبب الأمطار والعواصف في مأرب (صور)

وفاة يمني وإصابة 7 بسبب الأمطار والعواصف في مأرب (صور)
عواصف مأرب تغرق خيام النازحين المصدر: متداولة
عبداللاه سُميح
عبداللاه سُميح
11 أغسطس 2024، 11:00 ص

لقي يمني مصرعه، بينما أصيب 6 آخرون، اليوم الأحد، إثر الأمطار والعواصف التي ضربت أجزاء من محافظة مأرب.

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وقالت مصادر محلية إن عاصفة رملية ضربت بعض مديريات المحافظة، أعقبتها أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة؛ ما تسبب بوقوع أضرار في بعض مساكن المواطنين ومخيمات النزوح، وشبكة التيار الكهربائي.

وأشارت المصادر إلى أن العواصف الرعدية والرياح تركزت شدّتها في المديريات الجنوبية من المحافظة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، معظمهم من سكان مخيمات النزوح، الفارّين من مناطق التماس مع ميليشيا الحوثي، في إحصائية أولية.

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ومنذ أيام، تتواصل تأثيرات المنخفض الجوي، في محافظات يمنية عدة، أبرزها الحديدة وحجة وتعز والمحويت وصنعاء وأخيرًا مأرب، ما أدى إلى مقتل 45 شخصاً وفقدان 12 آخرين ومئات المصابين، إلى جانب أضرار واسعة في الممتلكات الخاصة والعامة، والقطاع الزراعي.

وأعلنت الأمم المتحدة حاجتها الماسّة إلى توفير ما يقارب 5 ملايين دولار، لتقديم الدعم والمساعدة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف أسرة متضررة من الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول التي تشهدها المحافظات منذ منتصف الأسبوع الماضي.

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عواصفاليمن

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