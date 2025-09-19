فاجعة تهز مصر.. قتل أبناءه الثلاثة ونعاهم على "فيسبوك" وانتحر

في حادثة مروعة هزّت الرأي العام المحلي بمحافظة "الدقهلية" في مصر، أقدم أب على قتل أبنائه الثلاثة بطريقة بشعة طعناً بالسكين، قبل أن يبادر إلى نشر صور ضحاياه عبر صفحته على موقع "فيسبوك" وينعى رحيلهم، ثم ينهي حياته تحت عجلات القطار.

الواقعة الأليمة شهدتها، فجر اليوم الجمعة، مدينة "نبروة" حيث قام الأب ويدعى "عصام عبد الفتاح رمضان العزباوي"، ويبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل سائقًا، بتسديد طعنات نافذة إلى أبنائه، وهم: مريم (12 عاماً)، ومعاذ (7 أعوام)، محمد (4 أعوام).

ولم تنجُ زوجته الثانية نجوى، البالغة من العمر 53 عاماً، من نوبة غضبه وهياجه، التي لم يُعرف حتى الآن أسبابها، حيث حاصرها في محل لبيع الأدوات المنزلية خاص بها وقام بتسديد 16 طعنة نافذة بأماكن متفرقة من جسدها، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة لاحقاً.

وتداول نشطاء منشورًا للأب، قاتل أطفاله الثلاثة، ينعى فيه ضحاياه الذين قتلهم بيده، حيث نشر صورة مجمّعة لهم، مرفقة بآيات قرآنية.

وفر المتهم، بحسب شهود عيان، إلى مدينة "طلخا" المجاورة بنفس المحافظة، حيث ألقى بنفسه تحت عجلات القطار القادم على شريط السكة الحديد الواصلة بين مدينتي "طلخا" و" المنصورة".

وجرى تجميع أشلاء جثمان المتهم ونقلها إلى ثلاجة مستشفى الطوارئ الجامعي في المنصورة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.