تهمة الاغتصاب تلاحق منتج أغاني بيوسيه وريهانا

اتهمت المغنية الهولندية شاناز مانجرو مؤلف الأغاني الشهير "ذا دريم"، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، كذلك زعمت تورطه في عمليات الاتجار بالبشر، في قضية رفعتها ضده في إحدى محاكم كاليفورنيا.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت صحيفة "بيبول" على نسخة منها؛ فإن المؤلف ومنتج الأغاني واسمه الحقيقي "تيريوس جيستيلدي ديامانت" (46 عامًا) استدرج مانجرو البالغة من العمر 33 عامًا لإبرام عقد تسجيل وتوزيع العام 2015 عندما كانت في الـ23 من عمرها، ليدخل معها في علاقة "مسيئة" و "عنيفة" و"متلاعبة".

وادعت مانجرو أن علاقتها بـ"ذا دريم"، الذي كان وراء تأليف وإنتاج عدة أعمال لأهم النجمات كبيونسيه وبريتني سبيرز وريهانا، استمرت لأكثر من عام، واصفة تلك الفترة بـ"الكابوس طويل الأمد".

وزعمت مانجرو أن الفنان استخدم نفوذه في صناعة الموسيقى لتقديم "وعود كاذبة" لها، على أمل كسب "ثقتها الكاملة"، إذ مدد تأشيرتها في الولايات المتحدة، واطلعها على عقوده مع شركات الإنتاج الكبرى، وضمن لها أغانٍ ناجحة بعد تلك التي قدمها لريهانا وبيونسيه.

وأكدت مانجرو في دعوتها القضائية أن "ذا دريم" استخدمها لتحقيق رغباته الخاصة، والتي "تتجلى في أعمال جنسية عنيفة وتعذيب نفسي وحشي".