تهمة الاغتصاب تلاحق منتج أغاني بيوسيه وريهانا
اتهمت المغنية الهولندية شاناز مانجرو مؤلف الأغاني الشهير "ذا دريم"، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، كذلك زعمت تورطه في عمليات الاتجار بالبشر، في قضية رفعتها ضده في إحدى محاكم كاليفورنيا.
ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت صحيفة "بيبول" على نسخة منها؛ فإن المؤلف ومنتج الأغاني واسمه الحقيقي "تيريوس جيستيلدي ديامانت" (46 عامًا) استدرج مانجرو البالغة من العمر 33 عامًا لإبرام عقد تسجيل وتوزيع العام 2015 عندما كانت في الـ23 من عمرها، ليدخل معها في علاقة "مسيئة" و "عنيفة" و"متلاعبة".
وادعت مانجرو أن علاقتها بـ"ذا دريم"، الذي كان وراء تأليف وإنتاج عدة أعمال لأهم النجمات كبيونسيه وبريتني سبيرز وريهانا، استمرت لأكثر من عام، واصفة تلك الفترة بـ"الكابوس طويل الأمد".
وزعمت مانجرو أن الفنان استخدم نفوذه في صناعة الموسيقى لتقديم "وعود كاذبة" لها، على أمل كسب "ثقتها الكاملة"، إذ مدد تأشيرتها في الولايات المتحدة، واطلعها على عقوده مع شركات الإنتاج الكبرى، وضمن لها أغانٍ ناجحة بعد تلك التي قدمها لريهانا وبيونسيه.
وأكدت مانجرو في دعوتها القضائية أن "ذا دريم" استخدمها لتحقيق رغباته الخاصة، والتي "تتجلى في أعمال جنسية عنيفة وتعذيب نفسي وحشي".
وقالت مانجرو إن المنتج الموسيقي حبسها ذات مرة في غرفة مظلمة، ومارس معها الجنس "بعنف"، وأضافت أنه اغتصبها في الليلة نفسها التي "أجبرها فيها على ممارسة أعمال جنسية في دار سينما عامة".
وزعمت مانجرو أيضًا أن "ذا دريم" طلب منها "الانخراط في أفعال جنسية قسرية"، وسجّلها خلال الأفعال المذكورة كوسيلة لضمان سكوتها.
وامتدت دعوى مانجرو لتصل شركات تسجيل عالمية، بينها شركة Contra Paris LLC وEpic Records مدعية أنها عملت على تسهيل "سلوك (ذا دريم) المنحرف".
وأشارت مانجرو أن مؤلف الأغاني الشهير أجبرها على استهلاك "كميات زائدة من الكحول" عن طريق سكبها في حلقها، وأنه كان يخنقها في أثناء العلاقة العنيفة، إذ كادت تفقد الوعي في إحدى المرات.
وأكدت مانجرو أنه ونتيجة "للأعمال الشنيعة" التي ارتكبها المنتج العالمي؛ انقلبت مسيرتها المهنية رأسًا على عقب، بعد أن زُعم أن موسيقاها سُرقت دون تفسير، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تعويض عن عملها، وأن كل محاولة لإحياء مسيرتها الموسيقية "اختطفها (ذا دريم) وأولئك الذين يدعمونه".
كيف رد "ذا دريم"؟
من جانبه رد "ذا دريم" في بيان قائلًا: "هذه الادعاءات غير صحيحة وتشهيرية. أنا أعارض جميع أشكال التحرش وأسعى دائمًا لمساعدة الأشخاص على تحقيق أهدافهم المهنية. وباعتباري شخصًا ملتزمًا بإحداث تأثير إيجابي على زملائي الفنانين والعالم بأسره، أشعر بالإهانة والحزن العميقين بسبب هذه الاتهامات".