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الفنان المصري عبد الله مشرف يعلن اعتزاله لسبب "غريب"‎

الفنان المصري عبد الله مشرف يعلن اعتزاله لسبب "غريب"‎
الفنان المصري عبد الله مشرفالمصدر: ويكيبيديا
محمد بركة
محمد بركة
10 يوليو 2024، 5:17 م

أعلن الفنان المصري عبد الله مشرف اعتزال التمثيل نهائيًا وبلا عودة، مبررًا قراره بأنه أصبح يشعر بـ"الملل والتشبع من العمل".

وقال عبد الله مشرف: "كل الناس لازم تعرف إن كل واحد له وقت يقعد فيه ويتسلى ويتسامر ويعيش حياته"، مضيفًا: "اكتفيت الحمد لله وشبعت، مقدرش آكل أكتر من طاقتي".

وأكد الفنان المصري في تصريح للصحافة المحلية أن قراره مبادرة شخصية نابعة منه، وأن مسيرته الفنية قدمها واكتفى، لافتًا إلى أن أعماله متاحة لمن يفتقده من الجمهور.

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وكان عبد الله مشرف قد أثار قلق محبيه خلال شهر أغسطس الماضي عندما ظهر خلال إحدى فعاليات دار الأوبرا المصرية بوجه شاحب متكئًا على عكاز، لكنه طمأن الجمهور بأنه بخير ولن يعتزل. 

وولد عبد الله مشرف عام 1942 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية 1968 ومن أشهر أعماله  مسرحيات "الهمجي" و"وجهة نظر" و" أنت حر" و"تخاريف" مع محمد صبحي، أما في السينما فقدم "البيضة والحجر" و"الهروب" مع أحمد زكي و"كتيبة الإعدام" مع نور الشريف و"عسل أسود" مع أحمد حلمي. 

 

 

 

 

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