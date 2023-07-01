لأول مرة.. روبوت "أندرويد" يقود أوركسترا في سول
قاد، مساء اليوم الجمعة، روبوت أندرويد يُدعى (إيفر6)، حفلًا للأوركسترا الوطني في عاصمة كوريا الجنوبية، وذلك في أول تجربة من نوعها في البلاد.
وظهر الروبوت، الذي طوره المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية لأول مرة على المسرح الوطني الكوري في سول وقاد الموسيقيين من الأوركسترا الوطني.
وتصميم الروبوت يحاكي هيئة بشرية بوجه وذراعين، وانحنى في البداية ليحيي الجماهير، ثم بدأ يحرك ذراعيه لضبط إيقاع العزف في العرض المباشر، حيثُ قاد الروبوت عزف الموسيقيين لـ 3 قطع موسيقية من أصل 5، من بينها واحدة قادها برفقة تشوي سو-يول.
وقال سو- يول:" إن حركات قائد الأوركسترا مفصلة للغاية، وتمكّن الروبوت من أداء تلك الحركات المفصلة أفضل من توقعاتي"، مبينًا أن "نقطة الضعف الأساسية لدى الروبوت هي أنه لا يستطيع أن يستمع للموسيقى".
وقال أحد أفراد الجمهور وهو يدرس الموسيقى التقليدية الكورية إن حركات الروبوت افتقرت للقدرة على إبقاء الأوركسترا مستعدًا للمشاركة جماعيًا وفوريًا بوتيرة معينة رغم أن حركاته لحفظ الإيقاع لا تشوبها شائبة.
وأشار إلى أنه "يبدو أن هناك بعض العمل الذي لم يتم إنجازه بعد في الروبوت ليقوم بالمهمة على أكمل وجه".
في حين أن أحد أفراد الجمهور قال إن أداء الروبوت بدا متواضع المستوى، مضيفًا: "أعتقد أنه سيكون بمقدوره القيادة بمفرده تمامًا عندما يكون مزودًا بذكاء اصطناعي لفهم وتحليل الموسيقى".
وقال تشوي بعد انتهاء الحفل الموسيقي: "أظهر ذلك العرض أن (البشر والروبوتات) يمكنهما التعايش سويًا وتكملة بعضهما البعض، وليس أن يحل أحدهما محل الآخر".