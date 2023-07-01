لأول مرة.. روبوت "أندرويد" يقود أوركسترا في سول

قاد، مساء اليوم الجمعة، روبوت أندرويد يُدعى (إيفر6)، حفلًا للأوركسترا الوطني في عاصمة كوريا الجنوبية، وذلك في أول تجربة من نوعها في البلاد.

وظهر الروبوت، الذي طوره المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية لأول مرة على المسرح الوطني الكوري في سول وقاد الموسيقيين من الأوركسترا الوطني.