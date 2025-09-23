زيارة كيت وينسلت إلى أهرامات الجيزة تشعل جدلاً.. ما الحقيقة؟ (صور)

حالة من الجدل الواسع شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بسبب ظهور النجمة العالمية كيت وينسلت في إطلالة فرعونية مميزة، أمام أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، ونهر النيل، وغيرها من المعالم المصرية الشهيرة.

وسرعان ما اتضح أن الصور نُفّذت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، غير أن عدداً لافتاً من المتابعين ظل معتقداً أنها التُقطت خلال زيارة حقيقية إلى مصر، بسبب درجة الجودة التي بدت عليها الصور.

ساعد على ذلك أن الصور ظهرت عبر حساب موثق بالعلامة الزرقاء يحمل اسم كيت وينسلت عبر موقع "فيسبوك"، لكن ما دفع البعض إلى الشك في حقيقة الأمر أن الحساب الذي يحمل اسمها يتابعه 232 ألف شخص فقط، على غير عادة المشاهير العالميين الذين تسجل حساباتهم الرسمية ملايين المتابعين.

كما لاحظ البعض الآخر أنه لا يوجد أي نجم عالمي مشهور يبادلها المتابعة، ما أكد أن الحساب مملوك لأحد محبي "كيت" وليس لها شخصيًا.