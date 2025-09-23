ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من صفقة

زيارة كيت وينسلت إلى أهرامات الجيزة تشعل جدلاً.. ما الحقيقة؟ (صور)

كيت وينسلت المصدر: وسائل إعلام بريطانية
محمد بركة
حالة من الجدل الواسع شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بسبب ظهور النجمة العالمية كيت وينسلت في إطلالة فرعونية مميزة، أمام أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين، ونهر النيل، وغيرها من المعالم المصرية الشهيرة.

أحد الصور التي ادعت زيارة كيت وينسلت للأهرامات

وسرعان ما اتضح أن الصور نُفّذت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، غير أن عدداً لافتاً من المتابعين ظل معتقداً أنها التُقطت خلال زيارة حقيقية إلى مصر، بسبب درجة الجودة التي بدت عليها الصور.

ساعد على ذلك أن الصور ظهرت عبر حساب موثق بالعلامة الزرقاء يحمل اسم كيت وينسلت عبر موقع "فيسبوك"، لكن ما دفع البعض إلى الشك في حقيقة الأمر أن الحساب الذي يحمل اسمها يتابعه 232 ألف شخص فقط، على غير عادة المشاهير العالميين الذين تسجل حساباتهم الرسمية ملايين المتابعين.

من الصور التي ادعت زيارة كيت وينسلت للأهرامات

كما لاحظ البعض الآخر أنه لا يوجد أي نجم عالمي مشهور يبادلها المتابعة، ما أكد أن الحساب مملوك لأحد محبي "كيت" وليس لها شخصيًا.

