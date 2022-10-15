ملابس سوداء وأكياس دم.. تعرف على قواعد وتجهيزات طائرات العائلة المالكة البريطانية

تسافر العائلة المالكة البريطانية إلى جميع أنحاء العالم لأسباب مختلفة، وعندما يسافرون إلى أي مكان، فإن تجربة سفرهم تكون أنيقة ومريحة، حيث يفضلون وسائل الراحة الخاصة بطائرتهم.

وفيما يلي مجموعة من الحقائق عن السفر والطائرات الخاصة للعائلة المالكة البريطانية:

لا تحمل وريثين في وقت واحد

يمتلك أفراد العائلة المالكة قاعدة مفادها أنه لا يمكن لوريثين من العائلة المالكة السفر في أي مكان معًا، ويعود ذلك إلى عدم فقدان العائلة لوريثين في حال سقوط تلك الطائرة، ويعد حماية الأفراد الملكية ذات أهمية بالنسبة للعائلة، ولكن كان الأمير ويليام يخالف هذه القاعدة ويسافر مع ابنه.

جوازات السفر

تعتبر العائلة المالكة البريطانية العائلة الأكثر شهرة على الكوكب بأسره، ولكن هذا لا يعني أنهم يمكنهم السفر بدون جواز سفر، حيث لا يزال يتعين عليهم أن يرسلوا جوازات سفرهم إذا أرادوا دخول بلد ليس لهم، إلا أن الملكة إليزابيث كانت الملكة الوحيدة التي ليس لديها جواز سفر، ولكن كان يتعين عليها إجراء فحص الهوية عند المغادرة أو القدوم إلى بريطانيا.

زي أسود في الحقائب

عندما تسافر العائلة المالكة، فإنهم دائمًا ما يضعون زيا أسود في حقائبهم لاستخدامه في حالة وفاة شخص ما. بدأت هذه القاعدة بعد وفاة والد الملكة إليزابيث الثانية عام 1952 عندما كانت خارج البلاد، وعند عودتها، كان عليها انتظار الموظفين لجلب ملابس الحداد لها قبل أن تغادر طائرتها.

أكياس الدم

كانت الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يسافران دائما بحقيبة تتضمن أكياس إمدادات الدم، وقد يبدو من الغريب إحضار هذه الإمدادات عند السفر، إلا أن أفراد العائلة المالكة يفعلون ذلك لسبب وجيه أن هذا الأمر يكون في حالة كان نقل الدم أمرا ضروريا، حتى لا تتعرض صحة الملكة للخطر.

الأمتعة الملكية تُميز بحروف

تحرص العائلة المالكة على عدم اختلاط أمتعتهم مع الأفراد الآخرين؛ لأنهم غالبًا ما يجلبون معهم الكثير من العناصر، لذا تكون هناك الكثير من الأمتعة التي يتم فرزها عند الهبوط، وعلى سبيل المثال، يضع كيت وويليام وأطفالهم بطاقات ملونة على حقائبهم.

غرف نوم وحمام خاص

تزود الطائرات الملكية بغرفة نوم خاصة، حيث تحتوي طائرة إيرباص A320-232 على سرير مزدوج كبير يمكن أن يتسع لشخص واحد أو شخصين ويمكن لأفراد العائلة المالكة الاستحمام في الحمام الخاص بهذه الطائرة إذا اختاروا ذلك.

واي فاي وهواتف بالأقمار الصناعية

تحتوي طائرة إيرباص A320-232 على أي شيء يمكن لأي شخص أن يحتاج إليه ويريده، حيث تأتي الطائرة مزودة بشبكة WIFI بالإضافة إلى هواتف تعمل بالأقمار الصناعية.

مكتبة أفلام

يمكن مشاهدة الأفلام أيضًا على متن الطائرات الرئاسية، حيث يوجد على متن طائرة إيرباص A320-232 مكتبة تضم أكثر من مائتي فيلم حسب الطلب لأفراد العائلة المالكة للاختيار من بينها، ويمكنهم مشاهدة أفلامهم المفضلة على أي شاشة من الخمس عشرة الموجودة في مقصورة الطائرة.