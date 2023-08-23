اتهامات لشركات أوروبية بالتنصل من التزاماتها المُناخية

اتهمت منظمة السلام الأخضر، شركات الغاز والنفط الأوروبية بعدم فعل أي شيء تجاه تحقيق التزاماتها بالتحول إلى مجال الطاقة النظيفة، مؤكدة أن الشركات الأوروبية اكتفت بالتظاهر فقط ولم تحقق التزاماتها المناخية.



وبحسب ما نقلته قناة BMTV، فقد طالبت المنظمة الحكومات بإجبار هذه الشركات على وقف إنتاج الوقود الأحفوري من أجل إنقاذ المناخ.

وقال الناشط جاكوب غوغوليفسكي الناشط في المنظمة غير الحكومية لفرانس برس، إنه "لا يمكنك السماح لهذه الشركات بتنظيم نفسها بنفسها، ولهذا السبب/ نطلب من الحكومات التدخل من أجل رفاهية المواطنين، لأن التنظيم الذاتي في هذه الصناعة غير ناجح".

وأشارت إلى أن إنتاج شركات النفط الكبرى للطاقة من الرياح والطاقة الشمسية ما زال منخفضا بشكل كبير.



وقدمت المنظمة تقرير فحص بيانات 12 مجموعة طاقة أوروبية لعام 2022، حيث توصل إلى أن 0.3% فقط من إجمالي إنتاج هذه الشركات من الطاقة تم توليده بوسائل نظيفة ومتجددة، بينما جاءت 99,7% الباقية من إنتاج النفط والغاز.

وذكرت المنظمة أنه تم استثمار نسبة 92,7 % في المتوسط لمواصلة مسار النفط والغاز الأحفوري، و7,3% فقط في التحول نحو إنتاج الطاقة المستدامة والحلول منخفضة الكربون".



المصدر: قناة BMTV + فرانس برس