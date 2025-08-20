الأميران هاري وويليام تلقّيا تحذيرات بعد وفاة والدتهما

زعم باتريك جيفسون، السكرتير الخاص السابق للأميرة ديانا، أن الأميرين ويليام وهاري تلقيا تحذيرات ينبغي أخذها بعين الاعتبار بعد وفاة والدتهما.

وقال جيفسون، في تصريحات لمجلة People: "إذا درَسا حياة الأميرة ديانا بعناية، سيكتشفان العديد من الدروس والأمثلة الجيدة، وبعض التحذيرات المهمة التي يجب مراعاتها". وأضاف أن كسب محبة الرأي العام وامتيازات العائلة الملكية يتطلب التضحية والخدمة.

وأشار جيفسون إلى أن ديانا لا تزال تقدم لهما الإلهام والمواساة، رغم رحيلها، مؤكّدًا: "أنا متأكد من أنهما مُمتنان لقدرتها على توجيههما على الطريق الصعب الذي خُلِقا ليسلكاه".

ويأتي حديث جيفسون بعد تعليقات أخرى للكاتب الملكي أندرو مورتون، الذي أعرب عن أسفه للخلاف القائم بين الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام، مؤكدًا أن الأميرة ديانا كانت ستلعب دور صانع السلام بين الأخوين.

وأضاف: "لطالما قالت ديانا إن لديها ولدين لسبب وجيه، فالأصغر سيكون حاضرًا لدعم الأكبر في مهمته كملك مستقبلي. لو كانت موجودة، لكانا حلّا الأمور بطريقة مختلفة".

واستذكر مورتون الأيام التي كان فيها الأخوان قريبين من بعضهما البعض، واصفًا فقدان تلك العلاقة بأنها "خسارة كبيرة للنظام الملكي".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير تفيد بأن أيًّا منهما (ابنَي ديانا) لن يرث عقار ألثورب في نورثهامبتونشاير، وفقًا لتقاليد آل سبنسر. وسيؤول العقار إلى لويس سبنسر، الفيكونت ألثورب، وفق مبدأ البكورة، حيث ينتقل اللقب والممتلكات إلى الابن الأكبر، بدلًا من الأبناء الأكبر سنًًا من فروع أخرى من العائلة.