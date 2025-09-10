"وشم الريح".. ليلى التريكي تفوز بجائزة في مهرجان قازان السينمائي

حصدت المخرجة المغربية ليلى التريكي "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" عن فيلمها "وشم الريح"، ضمن فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان قازان السينمائي الدولي.

سلّم الجائزة للتريكي كل من رشان عباسوف، نائب المفتي الأكبر، والشيخ رافيل عين الدين، رئيس المهرجان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، وسط ترحيب حار من جمهور قازان.

وأعربت التريكي خلال كلمتها عن سعادتها الكبيرة، قائلة إنها أحبت مدينة قازان وجمهورية تتارستان، ووجهت الشكر إلى الجمهور على دفء الاستقبال، وإلى مؤسسة المهرجان، مضيفة: "أهدي هذه الجائزة لوطني المغرب".

وكانت التريكي صرّحت في وقت سابق، أن "وشم الريح" مستوحى من قصص حقيقية لمهاجرين مغاربة إلى أوروبا في السبعينيات، انقطعت صلتهم بأبنائهم لاحقًا لأسباب مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من السوري محمود نصر، والمغربية-الفرنسية وداد إلما، والمغربية نادية النيازي، والفرنسية آن لواري.

نال الفيلم أيضًا جائزة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان الوطني للفيلم في طنجة.