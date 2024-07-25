مع انتشار الألعاب عبر الإنترنت، يزداد قلق الآباء على سلامة أطفالهم، حيث من المحتمل أن يتفاعلوا مع الغرباء أو أن يُفرطوا في استخدام سماعات الرأس أو الشاشة.

وتتيح الألعاب عبر الإنترنت للأطفال التفاعل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، مما قد يعرضهم لمخاطر مثل التنمر والابتزاز.

ولضمان سلامة أطفالك أثناء اللعب، إليك بعض نصائح الخبراء لحمايتهم:

إعداد الرقابة الأبوية

استخدم أدوات الرقابة الأبوية المتاحة على معظم أجهزة الألعاب والمواقع الإلكترونية، لتقييد المحتوى، وضبط أوقات اللعب.

تثقيف الأطفال حول الأمان الرقمي

تحدث مع أطفالك عن أهمية الحفاظ على الخصوصية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل اسم المدرسة أو عنوان المنزل مع الغرباء.

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مراقبة الأنشطة

راقب الألعاب التي يلعبها أطفالك، وتحقق من تقييماتها. وكن على دراية بالتواصل الذي يجريه أطفالك مع الآخرين.

تشجيع التوازن بين الأنشطة

شجع أطفالك على ممارسة أنشطة غير متعلقة بالشاشات، مثل الرياضة والقراءة، لتفادي الإفراط في استخدام التكنولوجيا.

محادثات منتظمة

تحدث بانتظام مع أطفالك عن تجربتهم في الألعاب عبر الإنترنت، واطلب منهم إبلاغك بأي تجارب غير مريحة أو مشكلات تواجههم.

تحديد مكان اللعب

حدد مكانًا مناسبًا للعب، مثل غرفة المعيشة أو مكتب العائلة، لضمان الإشراف المستمر على الطفل أثناء اللعب.