الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام موسم الحج
بدأ حجّاج بيت الله الحرام، الأربعاء، رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من الحجيج طريقها عبر وادي منى لرمي الجمرات.
وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.
الرذاذ يلطف الحرارة
يأتي موسم الحجّ هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات.
فيما توقعت هيئة الأرصاد أن تبلغ 47 درجة مئوية في منى الأربعاء، حيث سيتوافد الحجاج.
لكنّ المعلمة المصرية شاهيناز مصطفى (57 عاما) أكّدت أنها لا تأبه بالحرارة.
وقالت بعدما انتهت من شعيرة رمي الجمرات من تحت مظلتها البيضاء: "لا أركز إذا كان الجو حرا أو بردا. كلما كان الجو حرا زادت حسناتي".
وقرابة الفجر في مكة المكرمة، اكتظ المسجد الحرام بألوف الحجاج الذين قدموا لأداء طواف الإفاضة.
ولم يكن هناك موضع قدم في منطقة السعي بين الصفا والمروى.
وتبادل الحجاج الذين ارتدوا ملابس الإحرام البيضاء التهاني بالوقوف على عرفات وحلول عيد الأضحى.
ومساء الثلاثاء، وعلى طول الطريق بين منى ومزدلفة وقف متطوعون يرشون رذاذ المياه على وجوه الحجاج.
والأربعاء، أعلن الدفاع المدني السعودي تكثيف "الجولات التفتيشية في مخيمات منى لضمان سلامة الحجاج".
فيما حلّقت طائرات مروحية عسكرية لمتابعة تدفق الحشود على الأرض.
ويتوجّه الحجّاج لاحقًا إلى مكّة المكرّمة لأداء طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحجّ، ثمّ يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيّام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث.
ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.
وبعد رمي الجمرات، يعود الحجّاج إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء "طواف الوداع" حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.
وأعلنت السلطات السعوديّة الثلاثاء مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.
والحجّ عادةً ما يكون أحد أكبر التجمّعات الدينيّة السنويّة في العالم، وهو من بين أركان الإسلام الخمسة ويتوجّب على كلّ مسلم قادر تأديته مرّةً واحدة على الأقلّ.
وفي عام 2019، أدى شعائر الحج 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم، لكنّ هذا العدد انخفض إلى بضعة آلاف عام 2020 وإلى 60 ألفًا عام 2021 و926 ألفا في 2022، بسبب الإجراءات الاحترازية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.
وبعد 3 سنوات من مواسم حج بأعداد محدودة، فاضت شوارع مكة بمئات الألوف من الحجاج.
والأربعاء، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، في تغريدة على تويتر، إنّ الحج يلهم "معاني التعاضد والأخوّة والوحدة"، متمنيا من الله أن "يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار".
وذكرت قناة الإخبارية أنّ العاهل السعودي تكفل بنفقات الهدي لـ" 4951 حاجا من 92 دولة من مختلف قارات العالم".
ويكلف الهدي، وهو ذبح يقوم به الحجاج، 720 ريالا على الأقل (200 دولار)، وهو مبلغ لا يقوى على دفعه الحجاج البسطاء.