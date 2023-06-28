الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام موسم الحج

بدأ حجّاج بيت الله الحرام، الأربعاء، رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكّة المكرّمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من الحجيج طريقها عبر وادي منى لرمي الجمرات.

وبعد الانتهاء، يتحلل الحاج من إحرامه عبر حلق شعر رأسه أو قصّه، ثم يرتدي ملابسه العادية.

الرذاذ يلطف الحرارة

يأتي موسم الحجّ هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية الثلاثاء في عرفات.

فيما توقعت هيئة الأرصاد أن تبلغ 47 درجة مئوية في منى الأربعاء، حيث سيتوافد الحجاج.

لكنّ المعلمة المصرية شاهيناز مصطفى (57 عاما) أكّدت أنها لا تأبه بالحرارة.

وقالت بعدما انتهت من شعيرة رمي الجمرات من تحت مظلتها البيضاء: "لا أركز إذا كان الجو حرا أو بردا. كلما كان الجو حرا زادت حسناتي".