"حارس الموسيقى الشعبية".. من هو الفنان المغربي الراحل مصطفى باقبو؟

حالة من الحزن الشديد انتابت الأوساط الفنية إثر الإعلان عن وفاة الفنان المغربي البارز مصطفى باقبو عن عمر ناهز 72 عاما، والذي يُنظر إليه باعتباره "حارس الموسيقى الشعبية" وأحد رموز "فن الكناوة"؛ إذ حافظ على خصوصية التراث الفني في بلاده وساهم في تطويره وتحديثه.

ارتبط اسم الراحل بفرقة "جيل جيلالة" التي تأسست عام 1972 وأخذت على عاتقها تطوير الموسيقى الأندلسية والتراث الغنائي الشعبي، مع مناقشة هموم وقضايا رجل الشارع عبر الاستخدام المكثف للآلات الوترية والإيقاعية.

ويعد باقبو أحد رواد موسيقى وفنون "كناوة" التي تمزج خصوصية الفولكلور المغربي بمؤثرات وإيقاعات أفريقية في كيان مختلف يخاطب جمهور العصر، عبر معزوفات مدهشة تجمع بين الأصالة والمعاصرة على نحو فريد.

وبفضل جهود وحفلات الفنان الراحل عبر العالم، حظيت موسيقى "كناوة" بذيوع كبير في الولايات المتحدة وأوروبا؛ وهو ما جعلها تتُوج في نهاية المطاف بإدراجها في "قائمة اليونسكو للتراث غير المادي" عام 2019، بعد سنوات من العمل الدؤوب للحفاظ عليها والاعتراف بقيمتها ثقافيا وتاريخيا.

ولد باقبو بمدينة مراكش عام 1953 ونشأ محبا للفنون الأصيلة المشبعة بلمسة روحانية عذبة متأثرا بشخصية والده " المعلم" العياشي باقبو، حيث قادته الأصالة المحلية لاحقا إلى آفاق العالمية ليشارك في فعاليات مشتركة مع مشاهير الفن والموسيقى.

ومن أبرز الفنانين والعازفين العالميين الذين شاركهم تقديم حفلات موسيقية تمزج بين فنون الشرق والغرب في توليفة رائعة: ماركوس ميلر، بات ميثني، لويس بيرتينياك وإيريك ليكَنيني، بالإضافة إلى فرقة الجاز الفرنسية "سيكسون".

ويبقى رحيل مصطفى باقبو خسارة فادحة لعشاق الأصالة والباحثين عن معان وقيم روحية وإنسانية عميقة وراء اللحن والكلمة.