"إركالا.. حلم جلجامش".. فيلم عراقي يطرق باب العالمية

يتجه الفيلم العراقي الجديد، "إركالا.. حلم جلجامش"، نحو العالمية من خلال مشاركته في مهرجان "لوكارنو السينمائي الدولي" في نسخته رقم 78 في سويسرا.

ويشارك المخرج العراقي محمد الدراجي في مهرجان لوكارنو الذي سينطلق الشهر المقبل، مقدماً أحدث أفلامه وتراكم خبراته التي كوّنها في سلسلة أفلام لفتت الأنظار بالفعل.

ويمزج الدراجي في فيلمه الجديد بين الحياة الواقعية في مدينة بغداد والتحديات التي يعيشها سكان العاصمة العراقية، وبين ماضي البلاد البعيد وأساطيره الخارقة التي قد تكون باباً للخلاص من واقع مرير.

وتدور أحداث الفيلم بين الواقع والأسطورة في آن، فالطفل "جم جم" المصاب بمرض السكري وهو بعمر 9 سنوات، يتبع اعتقاده بأن نهر دجلة الذي يخترق بغداد، يخفي بوابةً إلى "إركالا"، وهي العالم السفلي الأسطوري، حيث يمكن للطفل إحياء والديه المفقودين.

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ويجد "جم جم" نفسه أمام تحدٍ آخر، إذ يتوجب عليه أيضاً إنقاذ صديقه "مودي" في العالم الحقيقي والأكبر منه سناً بعد أن انخرط في أعمال عنف، ليقرر في النهاية الاستعانة بالأسطورة ذاتها التي سيعيد فيها والديه، ليعيد بها مودي أيضاً.

ويقول منظمو المهرجان في تعريفهم بالعمل السينمائي القادم من العراق، إن فكرته مستلهمة من أسطورة أو ملحمة "جلجامش" التي تعد أقدم الأعمال الأدبية في بلاد الرافدين، وهي قصائد شعرية باللغة السومرية تعود إلى العام 2100 قبل الميلاد.

ووصف المنظمون قصة الفيلم العراقي بأنه قصةٌ عن الحزن والإيمان والبحث عن النور في مدينة بغداد التي ترفض الموت.

ولا يبتعد "الدراجي" عن ذلك الوصف المتداخل لفيلمه من قبل المنظمين، وقال إن "إركالا.. حلم جلجامش" ليس مجرد فيلم، بل هو مقاومةٌ للصمت، وحلمٌ بأن الذاكرة والحب والأسطورة لا تزال قادرةً على إنقاذنا.

ويبدو الفيلم أقرب لطرح الأسئلة منه إلى تقديم إجابات، حول الذاكرة والهوية والخلاص وسط الفوضى السياسية والاجتماعية المعاصرة

لكن الفيلم يرسخ فكرة أن الأطفال ليسوا بقايا الحرب والواقع والفوضى، بل بذور حياة أفضل ستكتمل في المستقبل وإن بدت ناقصة مثل ألواح ملحمة "جلجامش" التي فقدت عبر السنين.

والفيلم هو إنتاج مشترك بين: العراق، الإمارات، السعودية، قطر، بريطانيا، وفرنسا، بدعم من مؤسسات عربية وعالمية، ويُرتقب عرضه العالمي الأول بحضور صناعه في لوكارنو الشهر المقبل.

ويمتلك الدراجي مسيرة فنية غنية، أخرج خلالها أكثر من 6 أفلام طويلة ووثائقية، وشارك بأفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم، حاصداً جوائز عدّة.

ويشارك في بطولة الفيلم: يوسف هشام الذهبي، وحسين رعد زوير، وسمر كاظم، وأيار عزيز، وجبار الجنابي، وأمير جبارة، وعلي الكرخي، إلى جانب مجموعة من الأطفال والممثلين العراقيين.