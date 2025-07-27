الهند.. رضيع يعض أفعى كوبرا حتى الموت

في حادثة غريبة وصادمة من منطقة بيتيه في ولاية بيهار الهندية، عضّ طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا أفعى كوبرا حتى الموت بعدما ظنّ أنها لعبة، ووقعت الحادثة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي بينما كان الطفل، ويدعى غوفيندا، يلعب في منزله.

وبحسب موقع "هندوسان تايمز"، دخلت أفعى كوبرا بطول 60 سنتمترًا إلى المنزل، فقام الطفل بالتقاطها وعضّها، ما أدى إلى تمزيقها إلى نصفين، لتموت على الفور، وأشار سكان القرية إلى أن الأفعى اقتربت كثيرًا من الطفل، ما أثار ردة فعل عفوية منه دفعته إلى عضّها.

وعقب الحادث، نُقل الطفل فاقدًا للوعي إلى مركز الرعاية الصحية الأولية في "ماجهوليا"، ثم تم تحويله إلى مستشفى كلية الطب الحكومية في بيتيه لتلقي العلاج المتخصص، وأكد الدكتور المناوب في المستشفى، أن الطفل لم تظهر عليه أي علامات أو أعراض ناتج عن السم، وأن حالته مستقرة وتحت المراقبة.

ويرى خبراء الحياة البرية أن تزايد هطول الأمطار وأعمال البناء غير المخططة أجبرت الثعابين على مغادرة موائلها الطبيعية والانتقال إلى المناطق السكنية، وقد شهدت مدينة جوروجرام مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في عدد مشاهدات الثعابين، حيث تم إنقاذ 85 ثعبانًا في يوليو وحده خلال موسم الرياح الموسمية.

وتُصنف الكوبرا كواحدة من أكثر أنواع الثعابين فتكًا في الهند، وتؤدي عضاتها إلى العديد من حالات الوفاة سنويًا، وقبل أيام قليلة فقط من هذه الحادثة، توفيت شقيقتان في قرية باوات بمدينة لوديانا بعد أن لدغتهما أفعى أثناء نومهما على سطح المنزل، ولقيتا حتفهما خلال دقائق.











