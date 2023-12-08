الوقود الأحفوري على طاولة "كوب28".. وبدائل جادة لتقليص استخدامه

نشرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة، مسودة جديدة لاتفاق مؤتمر المناخ "كوب28"، اليوم الجمعة، والتي تضمنت مجموعة من الخيارات لمستقبل استخدام الوقود الأحفوري، وهي القضية الأكثر إثارة للجدل في المؤتمر.

ومن المتوقع أن تركز الدول خلال الأيام القليلة المقبلة على هذه القضية على أمل التوصل إلى توافق قبل موعد اختتام القمة في 12 ديسمبر كانون الأول.

والخيارات التي تضمنها النص الذي لا يزال قيد التفاوض هي أن يدعو الاتفاق النهائي الدول إلى "اتخاذ المزيد من الإجراءات خلال هذا العقد الحرج نحو ما يلي":

- "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة".

- "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة ومسارات التقرير الخاص ‭‭‭)‬‬‬الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية) الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ومبادئ وأحكام اتفاق باريس".

- "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المستخدم دون تدخل لخفض الانبعاثات، مع الاعتراف بالحاجة إلى بلوغ ذروة في استهلاكه في هذا العقد والتأكيد على أهمية أن يكون قطاع الطاقة خاليا في الغالب من الوقود الأحفوري قبل عام 2050 بفترة طويلة".

- "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المستخدم دون تدخل لخفض الانبعاثات، والحد من استخدامه بسرعة من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفري من ثاني أكسيد الكربون في أنظمة الطاقة بحلول منتصف القرن أو نحو ذلك".

كما حددت الوثيقة خيار "التخلص التدريجي السريع من توليد الطاقة من الفحم دون التقاط وتخزين الكربون خلال العقد الجاري والتوقف فورا عن السماح بعمليات جديدة لتوليد الطاقة من الفحم دون التقاط وتخزين الكربون".

من ناحية أخرى، تقدم المسودة خيارا للدعوة إما إلى "التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري الذي لا يعالج فقر الطاقة أو مجرد التحول"، أو عدم تضمين نص حول هذه القضية.