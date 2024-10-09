الأرز المطبوخ.. هذه هي المدة الآمنة لحفظه في الثلاجة

تؤثر الأطعمة التي نتناولها على صحتنا بشكل مباشر، لذلك من المهم أن نكون على دراية بكيفية تخزينها بشكل صحيح للحفاظ على سلامتنا.

ويعتبر الأرز، من أكثر الحبوب استهلاكًا حول العالم، لكن يتطلب تخزينه بعد طهيه اهتمامًا خاصًا بحسب ما يؤكده خبراء التغذية في تقرير شاركته قناة NDTV.

ما المدة المثالية لتخزين الأزر المطهو في الثلاجة؟

يجب تخزين الأرز المطبوخ في الثلاجة لمدة لا تزيد على 24 ساعة، وفقًا لمدربة الصحة المعوية والأيورفيدا ديمبل جانغدا، التي تستشهد بخدمات الصحة الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة.

وتقول "التخزين المناسب أمر حيوي لأن الأرز غير المطبوخ غالبًا ما يحتوي على أبواغ بكتيريا باسيلاس سيريوس، التي يمكن أن تبقى على قيد الحياة حتى بعد الطهي وتتكاثر إذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة".

وأضافا "أما في الثلاجة، فيمكن أن تشجع الرطوبة على نمو العفن، ويمكن للبكتيريا أن تنتج سمومًا تؤدي إلى التسمم الغذائي".

متلازمة الأرز



تؤدي هذه المتلازمة إلى التسمم الغذائي الناتج عن بكتيريا باسيلاس سيريوس، التي تطلق سمومًا ضارة.

ويمكن أن يحتوي كل من الأرز البني والأبيض على هذه البكتيريا، التي تظهر على شكل مواد مسحوقية سوداء أو خضراء أو بيضاء. وأكثر أنواع العفن شيوعًا على الأرز هو Aspergillus oryzae، المعروف بأنه يسبب عدم الراحة المعوية.

ويزدهر العفن تحت ظروف معينة، مثل نقص في ضوء الشمس الطبيعي، ومستويات رطوبة فوق 55%، ودرجات حرارة محيطة بين 15 و21 درجة مئوية .

مخاطر تناول الأرز المتعفن

ويشكل تناول الأرز المتعفن مخاطر؛ إذ يمكن أن ينتج العفن السموم الفطرية، مثل الأفلاتوكسينات، التي قد تسبب مشاكل معوية، وتقيؤاً، وإسهالاً، حتى تلفاً في الكبد.

ويمكن أن ينمو كل من العفن والبكتيريا على الأرز المطبوخ، بينما يمكن للبكتيريا أن تبقى على قيد الحياة خلال الطهي وتتكاثر إذا تُركت في درجة حرارة الغرفة، يمكن لبعض سلالات العفن أن تزدهر حتى في البيئات الباردة.

ولتجنب التسمم الغذائي من الأرز المطبوخ، من الضروري اتباع هذه الإرشادات:

قدّم الأرز المطبوخ على الفور.

برّد الأرز المتبقي بسرعة في الماء البارد قبل تخزينه في الثلاجة.

خزّن الأرز المطبوخ لمدة لا تزيد على 24 ساعة.

أعد تسخين الأرز تمامًا قبل الاستهلاك.

تخلص من أي أرز مطبوخ به عفن مرئي.



