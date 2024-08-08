تقدمت أستاذة جامعية ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي المصري تامر أمين، تتهمه بالاستيلاء على سيارة خاصة بزوجها.

وجاء في البلاغ، الذي تقدم به المحامي أشرف ناجي، أنه بتاريخ 26/10/2023 حوّل تامر أمين مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه لحساب محمد فاروق -زوج الشاكية- لشراء سيارته ماركة كيا سبورتاج، على أن يتسلمها بتاريخ 1/11/2023، واستلمها بالفعل منذ ذلك التاريخ، وأصبحت بحوزته حتى الآن، ليتم تسجيلها بالشهر العقاري خلال مدة محددة.

وأضاف المحامي أنه في منتصف نوفمبر 2023، فوجئ فاروق بالقبض عليه، وحبسه احتياطيا على ذمة إحدى القضايا، ليبدأ تامر أمين بمطالبة الشاكية بالمبلغ أو تسجيل السيارة التي لا يحق لأحد تسجيلها، أو نقل ملكيتها للغير، إلا مالكها المحبوس.

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وعرضت الزوجة إعطاءه شقة تملكها مقابل الأموال التي دفعها، لكن عليه أن يسلم السيارة أولا، فحاول إجبارها على التوقيع على بيع الشقة المملوكة لها، على أن يسلمها السيارة بعدها.

وتابع: "تم تحرير عقد اتفاق يلتزم بمقتضاه الإعلامي الشهير بتسليم السيارة لزوجة مالكها خلال عشرة أيام من تاريخ العقد، وأن توقع عليه غرامة مائة ألف جنيه عن كل أسبوع تأخير، على أن تحرر توكيلا خاصا ببيع الشقة لشخص تابع له، بحسب اتفاقهم.

وأشار إلى أنها بالفعل حررت العقد على اتفاق بتسليم تامر أمين السيارة خلال عشرة أيام من تاريخ الاتفاق، وعندما طالبته بتسليم السيارة "تحجج" أنها موجودة لدى شخص آخر، وتكلف بإعادتها إلى الشاكية بعد الحصول على كامل حقه، ولم يفِ بوعده إلى الآن، ما دفعهم لتقديم البلاغ.