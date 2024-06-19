أحمد سعد يثير الجدل بتوثيقه فيديو أثناء الاستحمام

أثار الفنان المصري أحمد سعد الجدل، بعدما قام بنشر فيديو له أثناء الاستحمام، وهو يغني أغنيته "مبروك يا ابن المحظوظة"، التي قدمها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

وظهر "سعد" في الفيديو، وهو يغتسل بالماء والصابون في الحمام، بينما كان يغني أمام الكاميرا.

وعلق على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "حماية العيد"، الأمر الذي عرضه للانتقادات من قبل متابعيه.

وسخر متابعو الفنان المصري من الفيديو، إذ كتبت إحدى متابعاته: "شكلنا فتحنا عليك الإنستغرام في وقت غلط يا فنان"، وتعجب آخر مما قام به سعد قائلًا: "هو ده بالله عليك عادي؟".

وتساءلت إحدى متابعاته: "احنا بنشوف واحد عريان وبيستحمى ليه؟ إيه الفكرة!".

وكان الفنان أحمد سعد أثار الجدل مؤخرًا بصورة مع مواطنته الفنانة حلا شيحة خلال حضورهما حفل زفاف الفنانة جميلة عوض.

والتقطت عدسات المصورين صورة لأحمد سعد وحلا شيحة، وهما يمسكان بيدي بعضهما، الأمر الذي اعتبره نشطاء إعلانًا عن ارتباطهما، لافتين إلى أنه من المنتظر الإعلان عن زواجهما قريبًا، ولكن حلا شيحة نفت ذلك في تصريحات صحفية، مؤكدة أنهما صديقين فقط.