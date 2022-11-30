خبز الباجيت الفرنسي يدخل قائمة التراث الثقافي العالمي

وخبز الباجيت، وهو رغيف طويل هش له قشرة مقرمشة، رمز لفرنسا في جميع أنحاء العالم وهو مكون رئيس على موائد الطعام الفرنسية منذ 100 عام على الأقل ويعتقد البعض أن عمره أكثر من ذلك.

وتقول إحدى الأساطير حول نشأته إن خبازي نابليون بونابرت جاؤوا بفكرة تطويل رغيف الخبز لتسهيل حمله على جنود الجيش، بينما تنسب أخرى فكرة الباجيت لخباز نمساوي اسمه أوجست تسانج.

وتعني باجيت العصا أو الهراوة. ويباع الرغيف منه هذه الأيام بنحو يورو واحد (1.04 دولار أمريكي).

ورغم تراجع استهلاك خبز الباجيت على مدار العقود القليلة الماضية، ما زالت فرنسا تنتج وفق تقديرات عام 2019 نحو 16 مليون رغيف منه يوميًّا أي نحو ستة مليارات رغيف سنويًّا.

ويقول الاتحاد الفرنسي للخبازين الذي يسعى جاهدًا لحماية حصته بالسوق من المخابز الآلية إن عجين الباجيت، المكون من الدقيق والماء والملح والخميرة، يجب أن تبقى لمدة تتراوح من 15 إلى 20 ساعة في درجة حرارة بين أربع وست درجات مئوية.

ورغم أن المكونات لا تتغير فإن لكل خباز دائمًا لمسته الخاصة وتقام منافسات سنوية في أنحاء فرنسا لأحسن باجيت في البلاد.