مصر.. الإعدام شنقًا لقاتلتي طفل القليوبية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لسيدتين بتهمة خطف طفل وقتله لطلب فدية من أهله، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.



وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمتين " إسراء. م. أ" 22 سنة، طالبة، و"شروق. خ. س" 24 سنة، ربة منزل، قامتا في أغسطس 2023 بقتل عمد مع سبق الإصرار المجني عليه «محمد. إ. ع»، البالغ من العمر 8 سنوات، بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، وأعدتا لهذا الغرض عقارًا مخدرًا ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى.



وأوضح أمر الإحالة أنه ونفاذًا لاتفاقهما استدرجاه إلى مسكن الثانية وسَقتاه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي، قاصدتين قتله فأحدثتا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ إن المتهمتين في ذات الزمان والمكان خطفتا الطفل المجني عليه مستغلتين صغر سنه بغرض طلب فدية من ذويه حيث ارتدت الأولى نقابا لإخفاء هويتها عن المجني عليه كونه ابن خالتها وتوجهتا إلى مسكنه.



وقدمت له الأولى مبلغًا ماليًا لبث الطمأنينة في نفسه وطلبتا منه إرشادهما إلى أحد الأماكن فوثق فيهما واستدرجتاه إلى مسكن الثانية وارتكبتا جريمتهما.