جنوب أفريقيا.. معاقبة عمال جلسوا وناموا على القبور
أعلنت بلدية "مسندوزي" في مقاطعة "كورا زولو" بجنوب أفريقيا، أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد عدد من موظفيها، الذين اخترقوا قواعد العمل بجلوسهم ونومهم على القبور.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكومة ستوبخ عددًا من العمال المسؤولين عن تنظيف الحدائق وبعض المرافق العامة، وذلك بعد تداول صور لهم وهم جالسون ونائمون على أضرحة المقابر.
وأصدرت البلدية بيانًا عبر حسابها الرسمي في فيسبوك عبرت فيه عن أسفها لما حدث، ووصفت الصور المتداولة بالـ"مزعجة".
وجاء في البيان: "لن تتغاضى البلدية عن هذا السلوك، وسيتم توجيه تهمة سوء السلوك والإساءة لسمعة البلدية للموظفين المتورطين بالواقعة".
وأضافت: "لقد وصلتنا الصور المزعجة التي ظهر فيها بعض الموظفين وهم جالسون أو نائمون على شواهد القبور، وهذا السلوك غير مقبول وسيدان بالازدراء الذي يستحقة".
وأنهت البلدية بيانها: "للقبور وشواهدها مكانة خاصة ومقدسة عند الناس، فمن خلالها يكرمون ذكريات أحبائهم، لذلك أمر مدير البلدية بفتح تحقيق بالواقعة في أسرع وقت ممكن".
يذكر أن وسائل الإعلام المحلية أوضحت أن جدلًا آخر يحيط بعمال بلدية المنطقة، إذ تم تداول صور سابقة لهم توضح نقصًا ملحوظًا في إنتاجيتهم، بينما بيَّنت صورٌ أخرى أنهم يُحضرون الطعام أثناء ساعات مناوباتهم.