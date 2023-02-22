جنوب أفريقيا.. معاقبة عمال جلسوا وناموا على القبور

أعلنت بلدية "مسندوزي" في مقاطعة "كورا زولو" بجنوب أفريقيا، أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد عدد من موظفيها، الذين اخترقوا قواعد العمل بجلوسهم ونومهم على القبور.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكومة ستوبخ عددًا من العمال المسؤولين عن تنظيف الحدائق وبعض المرافق العامة، وذلك بعد تداول صور لهم وهم جالسون ونائمون على أضرحة المقابر.

وأصدرت البلدية بيانًا عبر حسابها الرسمي في فيسبوك عبرت فيه عن أسفها لما حدث، ووصفت الصور المتداولة بالـ"مزعجة".

وجاء في البيان: "لن تتغاضى البلدية عن هذا السلوك، وسيتم توجيه تهمة سوء السلوك والإساءة لسمعة البلدية للموظفين المتورطين بالواقعة".