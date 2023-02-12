لماذا يجب أن تسافر مع والديك بعد بلوغك سن الرشد؟

عندما نصبح مستقلين نتطلع إلى الاستفادة من هذه الاستقلالية المكتسبة حديثًا. إذ نركز على بناء وظائفنا، وعائلاتنا وروتيننا، وهكذا فإنّ الوقت الذي نقضيه مع والدينا ينقص ​​بشكل كبير.

ربما نتشارك معهم الإجازات أو نزورهم ونرافقهم في بعض المهام اليومية، ومع ذلك تصبح اللحظات ذات الجودة الحميمية نادرة بشكل متزايد. لهذا السبب ندعوك للسفر مع والديك في سنّ رشدك والاستمتاع بجميع المزايا التي تنتج عن السفر المشترك.

من المحتمل جدًا أن تعود آخر تجربة مشتركة لك من هذا النوع إلى شبابك، وربما حتى طفولتك. منذ ذلك الحين أصبح الأصدقاء رفقاءك في السفر.

اكتشاف ثقافات جديدة واستكشاف مدن جديدة وزيارة المناظر الطبيعية المختلفة جنبًا إلى جنب مع والديك قد يبدو لك أمرًا غريبًا، بل قد يرفض الوالدان أيضًا خوض هذه المغامرات. ومع ذلك هناك عدة أسباب للقيام بهذه التجارب ونريد مشاركتها معك.

سفرك مع والديك كشخص بالغ يساعد على تقوية الروابط. وهذا ما نكتشفه في التقرير الذي نشره موقع nospensees