وجبات مدرسية مجانية تصيب مئات الأطفال بالتسمم في إندونيسيا
تسمم جماعي لأطفال بوجبات مدرسية مجانيةالمصدر: وسائل إعلام إندونيسية
إرم نيوز
02 سبتمبر 2025، 8:15 م

شهد إقليم بنكولو غربي إندونيسيا حادثة صادمة، بعدما نُقل نحو 400 طفل إلى المستشفى إثر إصابتهم بآلام حادة في المعدة، عقب تناولهم وجبات مدرسية مجانية.

وتُعَد هذه الحادثة الأسوأ منذ إطلاق برنامج التغذية الرائد الذي أعلن عنه الرئيس برابوو سوبيانتو مطلع كانون الثاني/يناير، والمخصّص لتقديم وجبات للأطفال والنساء الحوامل.

ووفق ما أفادت به السلطات المحلية، أظهرت الفحوص الأولية أن سبب التسمم يعود إلى "ضعف معايير النظافة" في تجهيز الطعام.

وكانت حوادث مشابهة قد سُجّلت في مناطق أخرى من الأرخبيل، إذ أُصيب الشهر الماضي نحو 365 شخصاً في جاوة الوسطى بعد تناولهم وجبات مماثلة.

الصور التي بثّتها السلطات المحلية أظهرت مشاهد مقلقة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً وهم يُنقلون إلى المستشفى في بنكولو، بعضهم بدا في حالة إنهاك شديد جرّاء القيء وآلام المعدة.

من جانبه، صرّح نائب حاكم الإقليم ميان أن السلطات قررت "تعليق العمل مؤقتاً في المطبخ المسؤول عن إعداد تلك الوجبات، ريثما تُستكمل التحقيقات" حول سلامة برنامج التغذية، الذي توسّع سريعاً منذ انطلاقه ليشمل أكثر من 20 مليون مستفيد في أنحاء البلاد، مؤكداً أن الوكالة الوطنية للتغذية ستقود فريق التحقيق بالتعاون مع الجهات الصحية.

