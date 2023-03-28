معرض أسترالي يجعلك تعيش تجربة الموت
الخوف من الموت أمر طبيعي ولا يستهان به، وفي حين يعد الموت من الخطوط الحمراء التي يفضل الكثيرون عدم التحدث أو التفكير بشأنها، إلا أنه يعد أمرًا مثيرًا للفضول لبعض الأشخاص، حتى أن هناك أشخاصًا قد يرغبون في تجربة هذا الشعور لمعرفة ماهيته.
وعلى غير المعتاد، يقدم معرض أسترالي الفرصة للزوار لتجربة ذلك الشعور، ويوصلهم إلى حافة الموت، في تجربة مثيرة نادرة.
وفي حدث مميز غير مألوف، يقدم "معرض فيكتوريا الوطني"، أحد أقدم المتاحف الفنية والأكثر زيارة في أستراليا، فرصة اختبار الزوار تجربة الموت، من خلال محاكاة باستخدام الواقع الافتراضي.
وبحسب وسائل إعلام أسترالية، فإن المحاكاة هي جزء من حدث يدعى Passing Electrical Storms، أنشأه شون غلادويل باستخدام شكل مطور من كل من الواقع الممتد XR والواقع الافتراضي VR.
وتعمل المحاكاة على اختبار المشاركين شعور الموت، من السكتة القلبية إلى الموت الدماغي، ولتنفيذها يتم إيصال المشاركين بجهاز مراقبة القلب تحت إشراف مجموعة من الخبراء، ويمكنهم فصل التجربة على الفور في أي وقت يشعرون فيه بانزعاج.
وعكس اعتقاد الكثيرين، توصف التجربة بأنها "مهدئة" و"غير مخيفة"، كما تقدم تأثيرا عميقا لحالة "الخروج من الجسم".
وتم العمل على المحاكاة بدعم من كل من شركة Deakin Motion Lab للأبحاث، وجامعة ديكن الأسترالية.