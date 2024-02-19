مريم وندى.. ما قصة التوأم الملتصق الوحيد على قيد الحياة في أوروبا؟ (صور)

قصةُ التوأم الملتصق مريم وندى فريدةٌ من نوعها؛ إذ ولدتا في السنغال عام 2016، وخالفتا توقعات الأطباء بالعيش لعدة أيام فقط، وبلغتا من العمر الآن 7 أعوام، لتصبحا التوأم الملتصق الوحيد على قيد الحياة في أوروبا.

وتعتبر التوائم الملتصقة من الحالات نادرة الحدوث؛ إذ تمثل واحدة من بين كل 500 ألف ولادة حية في بريطانيا على سبيل المثال، ويولد نصفهم ميتاً، فيما يموت ثلثهم خلال 24 ساعة من الولادة.

ويقول إبراهيم والد مريم وندى، اللتين احتفلتا بيوم ميلادهما السابع مع مجموعة من الأصدقاء، إن ذلك لا يمنحه السعادة فقط بل كذلك الأطباء الذين اعتنوا بهما، ويضيف: "عندما يقال لك منذ البداية أنه لا يوجد مستقبل، فإنك تعيش فقط في الحاضر".