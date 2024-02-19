مريم وندى.. ما قصة التوأم الملتصق الوحيد على قيد الحياة في أوروبا؟ (صور)
قصةُ التوأم الملتصق مريم وندى فريدةٌ من نوعها؛ إذ ولدتا في السنغال عام 2016، وخالفتا توقعات الأطباء بالعيش لعدة أيام فقط، وبلغتا من العمر الآن 7 أعوام، لتصبحا التوأم الملتصق الوحيد على قيد الحياة في أوروبا.
وتعتبر التوائم الملتصقة من الحالات نادرة الحدوث؛ إذ تمثل واحدة من بين كل 500 ألف ولادة حية في بريطانيا على سبيل المثال، ويولد نصفهم ميتاً، فيما يموت ثلثهم خلال 24 ساعة من الولادة.
ويقول إبراهيم والد مريم وندى، اللتين احتفلتا بيوم ميلادهما السابع مع مجموعة من الأصدقاء، إن ذلك لا يمنحه السعادة فقط بل كذلك الأطباء الذين اعتنوا بهما، ويضيف: "عندما يقال لك منذ البداية أنه لا يوجد مستقبل، فإنك تعيش فقط في الحاضر".
وتتمتع الطفلتان بشخصيتيهما وحالتيهما المزاجية الفريدة، إلا أن كلا منهما يعتمد على الآخر من أجل البقاء، وفقاً لما ورد في فيلم وثائقي بعنوان "Inseparable Sisters" بثته شبكة "بي بي سي" البريطانية بنسختها الإنجليزية.
وتشترك مريم وندى في زوج واحد من الأرجل وحوض واحد، لكن لكل منهما حبل شوكي وقلب، وتحصلان على رعاية على مدار الساعة ولكنهما تذهبان إلى مدرسة عادية في جنوب ويلز مع أصدقائهما.
ويتابع الأب: "إنهما مقاتلتان وتثبتان أن الجميع كان على خطأ، ابنتاي مختلفتان تمامًا. مريم هادئة جدًا، وشخصية انطوائية، لكن الأمر مختلف تمامًا مع ندى، فهي مستقلة جدًا".
وعن الصعوبات التي يواجهها في التعامل معهما، قال إبراهيم: "لا أدعي أن الأمر سهل، لكنه امتياز كبير. تشعر أنك محظوظ لمشاهدة هذه المعركة المستمرة من أجل الحياة".
واعتقد إبراهيم أن أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة هي الانفصال، ولكن الأطباء أخبروه أن قلب ابنته مريم ضعيف جداً ولا يسمح بإجراء عملية حراجية معقدة، في وقت حذر فيه أطباء الأسرة من أنه من دون الانفصال لن تتمكن أي من الطفلتين من البقاء على قيد الحياة أكثر من بضعة أشهر.
ورغم ذلك، نصح الأطباء العائلة بأن الانفصال سيمنح ندى أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة، وهو ما دفع الأب ليؤكد أنه لا يستطيع أن يمنح لنفسه الحق في اختيار من سيعيش ومن سيموت الآن.
واندمج أفراد الأسرة الآن في مجتمعهم في كارديف ويتم الاعتناء بالتوأم ليلاً ونهارًا؛ إذ يساعد مقدمو الرعاية الأب في الدعم المؤقت.
والطفلتان حالياً في الصف الثالث في المدرسة الابتدائية المحلية، حيث يتلقى التوأم المساعدة من قبل اثنين من العاملين في مجال الدعم.
ويُعد التحدي التالي الذي يواجه مريم وندى هو محاولة الوقوف والمشي، وهما تحاولان حاليًا حوالي 20 دقيقة يوميًا بمساعدة إطار الوقوف.