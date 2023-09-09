"إكس" تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى‎

رفعت شبكة "إكس" الاجتماعية، الجمعة، دعوى ضد كاليفورنيا، إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأمريكية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.

وتتناول الدعوى المرفوعة في المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو، القانون "إيه بي 587"، الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف.

لكن بحسب "إكس"، فإن "القصد الحقيقي من النص يكمن في الضغط على المنصات من أجل إزالة بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة".

ويؤكد محامو المنصة أن القانون "إيه 587 ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة"، الذي يضمن حرية التعبير، ودستور كاليفورنيا.

واشترى إيلون ماسك "تويتر"، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وسرعان ما غيّر طريقة عملها، بدءًا من الإشراف على المحتوى.