أثناء فحصها.. "محرّك" طائرة يلتهم مهندسا إيرانيا

سقط أبو الفضل أميري، مهندس الطيران في شركة طيران "وارش" في المحرّك، أثناء قيام الطيار بتشغيل وفحص الطائرة، ليلقى مصرعه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا".

ونقلت الوكالة عن مصدر في شركة "وارش" للطيران قوله، إن "أبو الفضل أميري مهندس الطيران الإيراني توفي في مطار كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".

وأضاف، أن "أميري هو أحد متخصصي الطيران في شركة وارش للطيران المدني في مطار كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان"، منوهاً أنه توفي أثناء قيام قائد الطائرة بتشغيلها، لأسباب تحتاج إلى تحقيق.

وكان تحليل المتخصصين في الحوادث الجوية في موقع الحادث، قد ذكر أنّ "أميري سقط فجأة في مسار سحب الهواء في مدخل المحرك وتم سحبه إلى المحرك التوربيني CFM56-3 المثبت على طائرة بوينغ 737، وتوفي على الفور".

وتابع المصدر حديثه للوكالة الإيرانية: "إن حادث سحب شخص إلى محرك نفاث له تاريخ في بلدان أخرى، لكنه حدث نادر جدًّا في صناعة الطيران".