logo
منوعات

أثناء فحصها.. "محرّك" طائرة يلتهم مهندسا إيرانيا

أثناء فحصها.. "محرّك" طائرة يلتهم مهندسا إيرانيا
طائرة ضمن أسطول الطيران الإيراني (تعبيرية)المصدر: أ ف ب
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
06 يوليو 2024، 9:51 ص

سقط أبو الفضل أميري، مهندس الطيران في شركة طيران "وارش" في المحرّك، أثناء قيام الطيار بتشغيل وفحص الطائرة، ليلقى مصرعه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا".

ونقلت الوكالة عن مصدر في شركة "وارش" للطيران قوله، إن "أبو الفضل أميري مهندس الطيران الإيراني توفي في مطار كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".

وأضاف، أن "أميري هو أحد متخصصي الطيران في شركة وارش للطيران المدني في مطار كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان"، منوهاً أنه توفي أثناء قيام قائد الطائرة بتشغيلها، لأسباب تحتاج إلى تحقيق.

أخبار ذات علاقة

الجزائر.. مصرع 4 أئمة إثر حادث مروّع أثناء عودتهم من جنازة (صور)

 

 وكان تحليل المتخصصين في الحوادث الجوية في موقع الحادث، قد ذكر أنّ "أميري سقط فجأة في مسار سحب الهواء في مدخل المحرك وتم سحبه إلى المحرك التوربيني CFM56-3 المثبت على طائرة بوينغ 737، وتوفي على الفور".

وتابع المصدر حديثه للوكالة الإيرانية: "إن حادث سحب شخص إلى محرك نفاث له تاريخ في بلدان أخرى، لكنه حدث نادر جدًّا في صناعة الطيران".

طائرة

أخبار ذات صلة

تطورات جديدة بقضية المراهق جاي سلاتر المفقود في إسبانيا قد "تغير كل شيء"
تطورات جديدة بقضية المراهق جاي سلاتر المفقود في إسبانيا قد "تغير كل شيء"
المغرب.. رقص بالسيوف في حفلة يجر شبابا إلى الاعتقال‎ (فيديو)
المغرب.. رقص بالسيوف في حفلة يجر شبابا إلى الاعتقال‎ (فيديو)
ديمة بياعة تعترف بلجوئها إلى "تجميد الأجنة" (فيديو)
ديمة بياعة تعترف بلجوئها إلى "تجميد الأجنة" (فيديو)
مصر.. مفاجأة في قضية مقتل الطفلة السودانية جانيت‎
مصر.. مفاجأة في قضية مقتل الطفلة السودانية جانيت‎
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC