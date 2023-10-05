من تقوية المناعة إلى فقدان الوزن.. فوائد مذهلة لأوراق الفجل

تعتبر أوراق الفجل مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية، فهي غنية بالمعادن مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم، كما إنها مصدر للفيتامينات C وK وB، التي تعد ضرورية لمجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية، ما يجعلها خيارًا قيمًا للنظام الغذائي، على غرار الخيارات الشائعة مثل السبانخ أو الملفوف.

موقع “pink villa”.نشر تقريرًا تناول "الفوائد المذهلة" لأوراق الفجل، تضمنت ما يلي:

إزالة السموم

تحتوي أوراق الفجل على إنزيمات ومركبات نباتية تجعلها خيارًا ممتازًا لإزالة السموم من الجسم عن طريق التخلص من السموم السيئة. قد يكون لبعض هذه المركبات أيضًا خصائص مضادة للسرطان ويمكنها التحكم في نمو الخلايا السرطانية.

مضادات الأكسدة

تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك الأمراض المزمنة الأخرى. ويمكن لمضادات الأكسدة هذه محاربة الجذور الحرة في الجسم، ما يمهد الطريق للعديد من الفوائد الصحية الأخرى. ويمكن لهذه الخاصية أيضًا حماية الرئتين من الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي.

صحة الجلد

تحتوي أوراق الفجل على فيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين ويجعل البشرة مرنة وصحية، ويعمل كمكون طبيعي للعناية بالبشرة للحصول على بشرة مرنة.