ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على متهم عراقي شهير، معروف بلقب "ميماتي"، بعد مطاردة استمرت عاما كاملا، على خلفية اتهامه بقتل شقيقه شرق العاصمة بغداد.

وقال ضابط في شرطة بغداد، لـ"إرم نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية من ضمنها مكافحة إجرام بغداد لاحقت الملقب ميماتي، لأكثر من عام كامل، في مطاردة شملت ثلاث محافظات، حيث أقدم المتهم على قتل شقيقه قبل أكثر من عام بإطلاق النار عليه من مسدس شخصي، في منطقة الأمين شرقي بغداد".

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وأضاف أن "المتهم فر من العاصمة بغداد، ولاحقه فريق مطاردة نحو محافظة ذي قار، ثم تمكن من مغادرتها إلى مدينة بابل، ثم عاد إلى العاصمة بغداد، حيث نُصِب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه".

وبيّن المصدر أن "المتهم، ميماتي، اعترف صراحة بارتكابه الجريمة بحق شقيقه، معللاً ذلك لخلاف شخصي على بعض الأموال المتعلقة ببيع وشراء سيارة شخصية، وديون مالية بين الطرفين".

وأشار إلى أنه "ستتم محاكمة ميماتي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، حيث تنص هذه المادة على عقوبة الإعدام لكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، وكان المقتول من أصول القاتل".