الصين تحث شبابها على ترشيد نفقات الزواج

حثت هيئة صينية حكومية المقبلين على الزواج في البلاد، على ترشيد نفقات الزفاف والابتعاد عن طقوس مكلفة مثل الهدايا والسيارات الفارهة.

وكان الحديث عن الشباب والشابات في الصين الذين يخططون لحفلات زفاف "بسيطة" بدلا من الحفلات التقليدية التي تجمع مئات الضيوف، من بين الموضوعات الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وذلك بعد أن نشرت الهيئة الحكومية المختصة بحقوق المرأة مقالا يحث على ترشيد النفقات في حفلات الزفاف.

وجاء في المقال الذي نشره الاتحاد النسائي لعموم الصين وظهر في قائمة الأكثر تداولا على محرك البحث الصيني بايدو، أن التكاليف والوقت اللازمين لإعداد حفلات الزفاف الكبيرة يتسببان في إنهاك المقبلين على الزواج.

وتشمل أوجه التوفير المقترحة التجاوز عن طقوس مثل استئجار السيارات الفارهة والمصورين الفاخرين والهدايا التذكارية للضيوف، بحسب وكالة "رويترز".

ويحث المقال على إقامة حفل صغير للعائلة والأصدقاء المقربين.

وقال اثنان من المقبلين على الزواج في مقابلة إنهما أنفقا نحو ستة آلاف يوان (831 دولارا) على حفل زفافهما، وهو أقل بكثير من حفلات الزفاف التقليدية التي قد تكلف أكثر من 200 ألف يوان (27700 دولار).

وذكر المقال، أن التحول إلى أسلوب أكثر بساطة مهم لتطوير عادات مستقبلية جيدة.

وأضاف "من منظور اجتماعي، تعتبر الاحتفالات الباهظة بالمناسبات السعيدة عادة سيئة.. وانتشار نمط حفلات الزفاف البسيطة يلبي الطلب على حفلات زفاف منخفضة التكاليف وسيساعد في تطوير عادة جيدة".