ياسمين الخطيب تثير الجدل بتعاطفها مع "سوزي الأردنية"

أثارت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب حالة من الجدل بتعليق أبرزت فيه تعاطفها مع البلوغر "سوزي الأردنية"، حيث أشارت إلى أنها "رغم تقززها مما تفعله سوزي والأخريات، إلا أنها لا تملك إلا أن تتعاطف معها".

وتأتي تلك التصريحات إثر خلاف حاد نشب بين الاثنتين حين رفضت "سوزي الأردنية" الظهور في برنامج "مساء الياسمين" الذي تقدمه الخطيب على قناة "النهار"، بسبب إصرار الأولى على تقاضي مبلغ 100 ألف جنيه نظير استضافتها في الحلقة، وهو ما رفضه صناع البرنامج.

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وقالت ياسمين في منشورها عبر "فيسبوك": "لست متعاطفة مع العاطلين والمتسولين الذين قُبض عليهم، بعدما هبطت عليهم فجأة ثروات مشكوك في مصادرها من خلال تيك توك".

وأضافت "لكنني متعاطفة مع سوزي الأردنية، رغم تقززي الشديد من سلوكها ومما تقدمه، فالبنت صغيرة جدًا وهي ضحية أهلها أولاً، ثم ضحية الناس الذين أفهموها أن ما تقدمه من محتوى مقزز هو شيء حلو".

واختتمت منشورها قائلة "رأيي أنها ومن في سنها بحاجة للنصح والتوجيه، وليس الحبس".

يشار إلى أن الساعات الـ 72 الأخيرة شهدت حملة اعتقالات موسعة ضمت عددا من مشاهير البلوغرز في مصر منهم "سوزي الأردنية" و"أم مكة" و"أم سجدة" و"مداهم777 " و"شاكر دونجوان التوك توك".