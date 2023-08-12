مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 في غرق مركب قبالة قابس
قضى رضيع وشاب تونسيّان وفُقد 5 آخرون بعد غرق مركب، ليل الجمعة السبت، قبالة سواحل قابس جنوب شرق تونس، وفق ما أعلن الحرس الوطني.
وقال الحرس الوطني في بيان: "الساعة الثانية صباحا من يوم 12 آب/أغسطس 2023 على مستوى شواطئ قابس، غرق مركب يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا". وأضاف: "تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين، رضيع وشاب عمره 20 سنة، وجارٍ البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية".
وأوضح البيان أنه "تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري في قابس بفتح بحث عدلي في الحادثة.. والموضوع محل متابعة".
وتُظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ كانون الثاني/يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط، الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يناهز تقريبا ضعف عدد العام الماضي.
ونهاية الأسبوع الماضي، خلّف غرق مركب غادر صفاقس ما لا يقلّ عن 11 قتيلا و44 مفقودا.
وتمثل صفاقس هذا العام نقطة الانطلاق الأبرز لمحاولات عبور البحر المتوسط من السواحل التونسية الواقعة، في أقرب نقطة، على مسافة أقل من 130 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.