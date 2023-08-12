مقتل مهاجرين تونسيين وفقدان 5 في غرق مركب قبالة قابس

قضى رضيع وشاب تونسيّان وفُقد 5 آخرون بعد غرق مركب، ليل الجمعة السبت، قبالة سواحل قابس جنوب شرق تونس، وفق ما أعلن الحرس الوطني.

وقال الحرس الوطني في بيان: "الساعة الثانية صباحا من يوم 12 آب/أغسطس 2023 على مستوى شواطئ قابس، غرق مركب يبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا، يقل 20 مجتازا تونسيا". وأضاف: "تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين، رضيع وشاب عمره 20 سنة، وجارٍ البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية".

وأوضح البيان أنه "تمت استشارة النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الإرشاد البحري في قابس بفتح بحث عدلي في الحادثة.. والموضوع محل متابعة".