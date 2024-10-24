"ارقد بسلام".. جاستن بيبر يستذكر ليان باين رغم خلافاتهما

توفي المغني ليام باين، عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد سقوطه من شرفة الطابق الثالث في فندق Casa Sur في بوينس آيرس بالأرجنتين، ما أثار حزنًا واسعًا بين زملائه النجوم والمعجبين.

وقد عبر عدد من الفنانين، مثل زين مالك ولويس توملينسون وهاري ستايلز ونيل هوران، عن حزنهم العميق بسبب هذه الخسارة.

وفي أعقاب الحادث، قدم جاستن بيبر تحية مؤثرة لليام عبر حسابه على إنستغرام، فكتب "ارقد بسلام يا ليام". وشارك مقطع فيديو يظهر النصب التذكارية التي أقامها المعجبون في مختلف أنحاء العالم.

وجاءت هذه الأحداث بعد أن تحدث ليام في بودكاست Impaulsive الخاص بـ Logan Paul، إذ اعترف بأنه كان مخمورًا عندما أطلق مزحة عن جاستن بخصوص اعتقاله بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، موضحًا أنه لم يقصد الإساءة.

وأكد ليام أنه شعر بالأسف تجاه جاستن، قائلاً: "نحن جميعًا نعاني من نفس المرض في حالتنا"، ما أثر بعمق في مشاعر جاستن، الذي شعر بالقشعريرة لدى سماع هذه الكلمات.

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وتوجه المعجبون إلى الفيديو الأصلي لتقديم تعازيهم، إذ أبدى البعض شكرهم لجاستن على تعاطفه، فيما عبّر آخرون عن حزنهم المشترك.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية بأن جثة ليام ستظل في الأرجنتين لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا في انتظار نتائج الاختبارات السمية، قبل أن تُعاد إلى عائلته في إنجلترا.