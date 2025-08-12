مسن ينجو بأعجوبة بعد سقوط مروع في بحيرة اسكتلندية

نجا رجل مسن يبلغ من العمر 87 عامًا باعجوبة من موت محقق، وتم نقله جوًّا إلى المستشفى بعد سقوطه من جرف بارتفاع 12 مترًا بالقرب من كهف روب روي في بحيرة لوموند باسكتلندا.

ورغم إصابته الخطيرة، نجا الرجل بفضل صيادين محليين سمعوا صراخه بعد ثلاث ساعات من الحادث، وفقًا لصحيفة "ميرور".

ومن جانبها استجابت فرق الإنقاذ بسرعة، إذ استدعت الشرطة قارب إنقاذ بحيرة لوموند، حيث بدأ المتطوعون بتقديم الرعاية الطارئة وتثبيت المصاب لتأمين عموده الفقري وحوضه.

وانضم فريق الصدمات التابع للإسعاف الاسكتلندي للمساعدة في العملية، ليتم نقل الرجل بالقارب إلى محطة إنفيروجلاس للطاقة، ومنها جوًّا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.