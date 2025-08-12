logo
منوعات

مسن ينجو بأعجوبة بعد سقوط مروع في بحيرة اسكتلندية

مسن ينجو بأعجوبة بعد سقوط مروع في بحيرة اسكتلندية
بحيرة المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 9:47 ص

نجا رجل مسن يبلغ من العمر 87 عامًا باعجوبة من موت محقق، وتم نقله جوًّا إلى المستشفى بعد سقوطه من جرف بارتفاع 12 مترًا بالقرب من كهف روب روي في بحيرة لوموند باسكتلندا.

ورغم إصابته الخطيرة، نجا الرجل بفضل صيادين محليين سمعوا صراخه بعد ثلاث ساعات من الحادث، وفقًا لصحيفة "ميرور".

bfb504ab-7861-4d40-a47c-b961ba9db1a5

ومن جانبها استجابت فرق الإنقاذ بسرعة، إذ استدعت الشرطة قارب إنقاذ بحيرة لوموند، حيث بدأ المتطوعون بتقديم الرعاية الطارئة وتثبيت المصاب لتأمين عموده الفقري وحوضه.

أخبار ذات علاقة

نجاة راكب بأعجوبة بعد تعلقه بقطار فائق السرعة لأجل سيجارة

نجاة راكب بأعجوبة بعد تعلقه بقطار فائق السرعة لأجل سيجارة

وانضم فريق الصدمات التابع للإسعاف الاسكتلندي للمساعدة في العملية، ليتم نقل الرجل بالقارب إلى محطة إنفيروجلاس للطاقة، ومنها جوًّا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC