مسجد السيدة عائشة.. حملة إلكترونية ثانية بمصر لإزالة لفظ مسيء على خرائط غوغل

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة إلكترونية واسعة على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، من أجل حذف لفظ مسيء تمت إضافته بجوار اسم السيدة عائشة -رضي الله عنها- على الإنترنت، بحسب موقع "القاهرة 24".

ويظهر اللفظ المسيء عند البحث عن مسجد السيدة عائشة -رضي الله عنها- الذي يقع في القاهرة على موقع غوغل، دون معرفة من قام بذلك أو الهدف من هذا الفعل، لكن مدونين رجحوا أن جهات طائفية تقف خلف العمل.

ودعا معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي متابعيهم إلى سرعة الدخول إلى محرك البحث غوغل وتغيير اللفظ.

وبحسب المتداول، فعند كتابة اسم المسجد على غوغل وخاصة خدمة الخرائط سيظهر بجانب الاسم وصف مسيء.