مقتل امرأة وابنتيها بحادث مأساوي في بولندا

عُثر على امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وابنتيها، اللتين تبلغان من العمر ست وثماني سنوات، ميتات داخل خزان للصرف الصحي قرب منزلهن في هيلينوف بيرفزي، بلدة صغيرة في مقاطعة كونين غرب وسط بولندا.

وكانت تدخلت أربعة فرق إطفاء وفريق غوص لاستخراج الجثث، بعدما أبلغ زوج المرأة الشرطة بفقدانهما، مع وجود "علامات مقلقة" تدل على احتمال سقوطهما في الخزان، بحسب متحدث باسم الشرطة.

وتوفيت المرأة في مكان الحادث، ونُقلت الفتاتان للمستشفى حيث أعلن عن وفاتهما لاحقا.

وأكدت المدعية العامة ألكسندرا ماراندا من مكتب المدعي العام في كونين فتح تحقيق في جريمة قتل محتملة، مشيرة إلى وجود احتمال كبير لوقوع جريمة تشمل قتل أكثر من شخص.

وقالت مصادر مطلعة إن المرأة قُطع حلقها، وربما أغرقت بناتها قبل أن تنتحر، كما عُثر على رسالة انتحار في المنزل، فيما لم تؤكد الشرطة هذه التفاصيل بعد.

وحذرت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام من التسرع في الاستنتاجات، مؤكدة أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى.