غضب من مؤثرين يطاردون ويعذبون التماسيح في أستراليا (فيديو)

تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد مجموعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسيئون معاملة الحياة البرية الأسترالية من أجل زيادة شعبيتهم على الإنترنت. وأظهرت مقاطع فيديو رجالًا بلا قمصان يتصارعون مع حيوانات خطيرة مثل التماسيح، ما أثار غضب الجمهور ومنظمات حقوق الحيوان والمسؤولين الحكوميين.

وبحسب موقع "دي دبليو" من أبرز الأمثلة هو المؤثر الأمريكي مايك هولستون المعروف باسم "تارزان الحقيقي"، الذي نشر فيديوهات يصطاد فيها ويتصارع مع التماسيح في ولاية كوينزلاند. ونال منشوره على إنستغرام، الذي شاهده ما يقرب من 5 ملايين مرة خلال أيام، انتقادات شديدة بعد أن ظهر فيه وهو يسيطر على تمساح صغير، حيث اعتبر البعض أن استخدام الحياة البرية الأسترالية كأدوات للشهرة هو أمر مرفوض.

وتحقق السلطات في كوينزلاند في هذه الفيديوهات، ووصف قسم البيئة التصرفات بأنها "خطيرة جدًا وغير قانونية". وطالبت منظمة حقوق الحيوان "بيتا" بترحيل هولستون ومنعه من العودة، معتبرة أن أفعاله تهدد سلامة الحيوانات.

وفي عام 2019، انتقد معهد جين جودال هولستون بسبب سوء معاملته لشمبانزي صغير في فيديو سابق، مما يُظهر نمطًا من السلوك غير المسؤول. كما تعرض المؤثر الكندي كولتون ماكولي لانتقادات بعد نشر فيديو لتماسيح صغيرة في حالة توتر، مما دفع منظمة حماية الحيوانات العالمية للمطالبة بضبط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيمه. وحذرت المنظمة من أن هذه الفيديوهات تغذي صناعة استغلالية تقوم على معاناة الحيوانات، ودعت المنصات إلى إزالة المحتوى الضار ومحاسبة صانعيه.

وأعرب خبراء مثل جوي كلارك من جمعية الحفاظ على الحياة البرية الأسترالية عن أسفهم لتدخل المؤثرين في حياة الزواحف والحيوانات البرية لزيادة متابعيهم. كما تعرضت المؤثرة الأمريكية سام جونز لانتقادات بعد أن أخذت جرواً من حيوان وومبات من أمه أمام الكاميرا، مما سبب إجهادًا للحيوان، وهو تصرف أدانه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وعلماء الحياة البرية.

وتشمل العقوبات على سوء معاملة الحيوانات في أستراليا غرامات تصل إلى 30,000 دولار وسجنًا لمدة عام. وحذر المسؤولون والمحافظون من أن انتشار هذه الفيديوهات يشجع "السياحة التقليدية" التي تقلل من شأن الضرر الواقع على الحيوانات، وتعرض حياة البرية وسلامة الناس للخطر. ودعوا إلى احترام الحياة البرية الفريدة في أستراليا بدلاً من استغلالها لأجل الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي.



