جنيفير لوبيز ترد على طلب زواج بطريقة غير متوقعة (فيديو)

خلال حفلها في مدينة بيلباو الإسبانية، ردّت النجمة العالمية جنيفير لوبيز على لافتة رفعها أحد المعجبين كتب عليها: "جينيفير، هل تتزوجينني؟"، وأجابت بصراحة: "أعتقد أنني انتهيت من هذا الأمر. لقد جرّبته عدة مرات".

والتُقط هذا الموقف في مقطع فيديو انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعد أول تصريح مباشر من لوبيز عن الزواج منذ طلاقها من بن أفليك مؤخرًا.

ولطالما كان تاريخ لوبيز العاطفي محط أنظار الإعلام، إذ تزوجت للمرة الأولى من الممثل أوجاني نوا عام 1997، لكن الزواج استمر لعام فقط. ثم تزوجت من الراقص كريس جاد في 2001، وانفصلا في 2003. أما زواجها الأطول فكان من المغني مارك أنتوني بين 2004 و2014، وأنجبت منه توأمها إيمي وماكس.

فيما بعد، دخلت جنيفير في علاقة مع نجم البيسبول أليكس رودريغيز بين 2017 و2021، وخُطبا دون أن تتوج العلاقة بالزواج.

وفي 2021، عادت إلى علاقتها القديمة مع الممثل بن أفليك، وتزوجا في حفل بسيط في لاس فيغاس عام 2022، ثم احتفلا بزواجهما في جورجيا. لكن العلاقة لم تصمد، إذ تقدمت لوبيز بطلب الطلاق في يناير 2025.

ووفقًا لمصادر مقربة، فإن سبب الانفصال يعود لاختلاف نمط حياتهما؛ حيث فضّلت لوبيز الظهور الإعلامي ومتابعة مسيرتها المهنية، بينما فضّل أفليك حياة أكثر هدوءًا بعيدًا عن الأضواء.

ومؤخرًا، سحب الثنائي قصرهما في بيفرلي هيلز من السوق بعد عام من محاولة بيعه، وأكدت مصادر أن القرار جاء لأسباب مالية بحتة.

وتواصل جنيفير لوبيز جولتها الأوروبية "Up All Night" التي ستختتم في 12 أغسطس في سردينيا بإيطاليا.











