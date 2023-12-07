ظاهرة النينو.. كيف تنشأ بالمحيط الهادي وتؤثر في مصر؟

تعد ظاهرة النينو واحدة من أكثر الظواهر الجوية الجاري دراستها حاليًّا بعدما تسببت في فيضانات أودت بحياة مئات البشر على مدار الأيام الماضية، وأثرت في مناطق مختلفة بجميع أنحاء العالم، بسبب الارتفاع غير المعتاد في درجة حرارة سطح البحر شرق المحيط الهادي.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن "ظاهرة النينو من المرجح أن تصبح أكثر حدةً مع ارتفاع حرارة الكوكب"، لذا ازداد الاهتمام بفهم هذه الظاهرة ومعالجة تأثيراتها المحتملة على ملايين الأشخاص والأنظمة البيئية.

عواقب وخيمة

يقول الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية المصرية والخبير في التغيرات المناخية، الدكتور أحمد عبدالعال، إن "النينو ظاهرة مناخية تحدث في المحيط الهادي، حيث ترتفع درجة حرارة المياه قبالة سواحل جنوب شرق آسيا، ويتسبب هذا الارتفاع في تيارات مائية قوية تتحرك غربًا إلى سواحل أميركا الجنوبية".

ويشير عبدالعال في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هذا التغير في التيارات المائية، يؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة وفي درجات الرطوبة في جميع أنحاء العالم"، مضيفًا أن "الظاهرة تسببت في رفع درجات الحرارة في السواحل الأمريكية، ونتجت عنها فيضانات وأمطار غزيرة وسيول".