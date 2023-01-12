مزهرية نادرة تحقق سعرا خياليا في مزاد بسبب "معاناة صانعها"
باعت، أمس الأربعاء، دار إيستبورن البريطانية للمزادات، مزهرية نادرة بسعر خيالي بلغ 52000 جنيه إسترليني، نحو (63215 دولارا أمريكيا).
وبحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" الإخباري، فإن هذا العمل الفني يعود للفنان البريطاني والمختص بالفنون المعاصرة غرايسون بيري، حيث بيعت بالمزاد بهذا السعر المرتفع، لما تمثله من قيمة فنية كبيرة وتجسد قصة معاناة بيري قبل صعوده إلى الشهرة.
وذكرت دار إيستبورن للمزادات، في تصريحات صحفية، أن هذه المزهرية كانت من أوائل أعمال الفنان بيري البالغ من العمر 63 عاما، والتي صنعها قبل أن يصل إلى الشهرة في تسعينيات القرن الماضي.
ومن ناحيتها، شرحت جانيت ماي، من دار إيستبورن للمزادات، أن هذا العمل الفني يصور كيف كان بيري يعاني في بدايته من أجل تأسيس أستوديو خاص به.
وتابعت ماي: "لم يكن بيري معروفا عندما صنع هذه المزهرية، والتي تصور نضاله في تمهيد الطريق لصعوده للشهرة، ويسعدنا بيع واحدة من أوائل إبداعاته بهذا السعر، والذي يعتبر تقديرا لموهبته".
وأوضحت ماي أن مشترٍ لم يكشف عن اسمه، اشترى عن طريق الهاتف، هذا العمل الفني خلال المزايدة. لبيعها.
وزيّن بيري هذه المزهرية والتي تحمل عنوان: "المنازل ليست أستوديوهات"، بأشكال كلاسيكية وألوان زاهية، والتي تصور مواضيع متناقضة وتجسد عددا من الأشخاص ومن بينهم راكب دراجة وامرأة حامل وشاحنة وسيارة مكسورة.
يذكر أن الفنان غرايسون بيري ولد في 24 آذار/ مارس 1960 بمقاطعة إسكس البريطانية، ودرس الفنون الجميلة في كلية بورتسموث للفنون والتي أصبحت الآن جامعة بورتسموث في بريطانيا.
ويحترف بيري فن الخزف، كما ويشتهر الفنان بالرسم وإنشاء أعمال فنية على الورق عن طريق الطباعة، وكذلك بالتطريز وأعمال النسيج الأخرى وفن الأداء وصناعة الأفلام.
وهو حائز على جائزة "تيرنر" والتي تعتبر أرفع جائزة في بريطانيا تقدم للفنانين المبدعين في الفنون المعاصرة.
ومؤخرا، حصل الفنان بيري في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على وسام "الفارس" من الملك البريطاني تشارلز الثالث، كجزء من قائمة التكريمات للعام الجديد لعام 2023، وذلك تقديرا لأعماله الفنية.