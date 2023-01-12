مزهرية نادرة تحقق سعرا خياليا في مزاد بسبب "معاناة صانعها"

باعت، أمس الأربعاء، دار إيستبورن البريطانية للمزادات، مزهرية نادرة بسعر خيالي بلغ 52000 جنيه إسترليني، نحو (63215 دولارا أمريكيا).

وبحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" الإخباري، فإن هذا العمل الفني يعود للفنان البريطاني والمختص بالفنون المعاصرة غرايسون بيري، حيث بيعت بالمزاد بهذا السعر المرتفع، لما تمثله من قيمة فنية كبيرة وتجسد قصة معاناة بيري قبل صعوده إلى الشهرة.

وذكرت دار إيستبورن للمزادات، في تصريحات صحفية، أن هذه المزهرية كانت من أوائل أعمال الفنان بيري البالغ من العمر 63 عاما، والتي صنعها قبل أن يصل إلى الشهرة في تسعينيات القرن الماضي.