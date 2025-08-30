بائع ينقذ طفلا من قبضة خاطف بوضح النهار في تركيا (فيديو)

نجح صاحب متجر يجلس أمام محله في مدينة "ديار بكر" التركية في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من محاولة اختطاف وقعت في وضح النهار.

وسجّلت كاميرا مراقبة في المكان لحظات الحادثة المخيفة، إذ كان شاب يسير برفقة الطفل، قبل أن يلاحظ صاحب المتجر أحمد أصلان (42 عامًا) محاولته احتجاز الطفل بالقوة.

وتدخل أصلان ليعترض الشاب، الذي ترك الطفل في تلك اللحظة فهرب نحو منزله، وبدأ أصلان بسؤاله عما يجري قبل أن ينهال عليه بالضرب؛ ما دفع الخاطف للفرار من المكان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الخاطف عمره 28 عاماً، وقد نجحت الشرطة في القبض عليه أمس الجمعة بعد فراره خارج المدينة منذ يوم الحادثة.

وتحقق الشرطة في الحادثة لمعرفة دوافع الاختطاف، وكشف ملابساتها بعد أن أثارت مخاوف واسعة لكونها وقعت في وقت الظهر، يوم الأربعاء الماضي.

وتحول تاجر مواد البناء، أصلان، لبطل في حيّه، وتلقى شكر أسرة الطفل على تدخله، لا سيما أنه أصيب بكسور في أصابع يده اليمنى خلال ضربه للخاطف.