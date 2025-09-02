تقدر بـ 107 ملايين دولار .. أستراليا تحبط تهريب نصف طن من الكوكايين

وُجهت تهم إلى ثلاثة رجال في سيدني بعد محاولة فاشلة لتهريب أكثر من 500 كيلوجرام من الكوكايين إلى أستراليا، وفقا لما أعلنته الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن الرجال الثلاثة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و38 و42 عاما، كانوا "عناصر موثوقا بها" سهلوا عملية جلب المخدرات غير المشروعة إلى البلاد.

وأوضحت الشرطة أنها رصدت يوم الأحد رجلا / 38 عاما / يعمل سائق رافعة شوكية، وهو يحرك حاويات في مرفق للشحن البحري في سيدني بحثا عن حاوية معينة بدت فارغة، لكنها كانت تحتوي على نحو 506 كيلوجرامات من الكوكايين مخبأة خلف جدار زائف.

وأضافت الشرطة أن رجلا / 25 عاما / شوهد بعد وقت قصير يدخل الحاوية نفسها.

وكانت الحاوية قد وصلت من أوروبا إلى أستراليا محمّلة ببضائع مشروعة، بحسب السلطات، التي أضافت أنها لا تزال تحقق في مصدر المخدرات وما إذا كان هناك مزيد من الأشخاص المتورطين في مخطط الجلب.

وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بأكثر من 164 مليون دولار أسترالي (107 ملايين دولار أمريكي).

وتم توقيف الرجلين ووجهت إليهما اتهامات بجلب ومحاولة حيازة كمية تجارية من مادة خاضعة للرقابة على الحدود، وهي جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد.

أما الرجل / 42 عاما / والذي كان يعمل أيضا سائق رافعة شوكية في شركة لوجستية، فقد اعتُقل لاحقا ووجهت إليه تهمة التعامل بأموال يُعتقد أنها عائدات جريمة عامة.

وقالت الشرطة إنه تم أيضا ضبط 330 ألف دولار نقدا في إطار العملية.